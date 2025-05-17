«Лишь начало»: Голландскую журналистку поразила «большая цифра» на переговорах в Стамбуле
Журналистка ван ден Энде: Встреча РФ и Украины является шагом к чему-то большему
Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле являются позитивным началом и шагом к дальнейшему прогрессу, ведь сторонам удалось достичь договорённости о беспрецедентно крупном обмене военнопленными. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявила независимая нидерландская журналистка Соня ван ден Энде, освещавшая украинский конфликт.
«Договорённость об обмене военнопленными 1000 на 1000 - это уже результат, это большая цифра, какой раньше не было. Тот факт, что две стороны, находящиеся в состоянии войны, начали переговоры – очень позитивный. Вероятно, это лишь начало процесса и шаг к чему-то большему», — сказала ван ден Энде.
Журналистка не исключила, что власти США могли оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы он направил украинскую делегацию на переговоры в Стамбул. При этом Энде уверена, что президент Америки Дональд Трамп всё равно искренне желает мира.
Касательно возможного участия США и Европы в будущих раундах переговоров, ван ден Энде считает, что они могут играть роль посредников. При этом окончательное соглашение должны заключить между собой Россия и Украина.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и Украины, на которых обсуждалась возможность личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Кремле заявили, что такая встреча возможна, но только после достижения определённых договорённостей в ходе переговоров между делегациями двух стран. Предполагается, что второй раунд переговоров пройдёт в июне. Ознакомиться с полным текстом заявления российской стороны можно на сайте Life.ru.