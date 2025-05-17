Эйсмонт: Минск готов стать посредником мирных переговоров по Украине

Минск никогда не напрашивался на роль посредника в мирном урегулировании украинского кризиса, но готов взять на себя организацию этого процесса, если так будет нужно для завершения конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Я подчеркну главное: Беларусь никогда не напрашивалась на роль посредника — ни раньше, ни теперь. Это наша принципиальная позиция. Но если во имя мира у наших соседей, в нашей братской Украине это будет необходимо и с этим будут согласны все стороны, — мы организуем процесс так, как не организует ни одна другая страна», — заявила она ТАСС, отметив, что мир на Украине напрямую связан и с будущим Белоруссии.