Эйсмонт: Минск готов стать посредником мирных переговоров по Украине
Наталья Эйсмонт. Обложка © ТАСС / POOL / Валерий Шарифулин
Минск никогда не напрашивался на роль посредника в мирном урегулировании украинского кризиса, но готов взять на себя организацию этого процесса, если так будет нужно для завершения конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
«Я подчеркну главное: Беларусь никогда не напрашивалась на роль посредника — ни раньше, ни теперь. Это наша принципиальная позиция. Но если во имя мира у наших соседей, в нашей братской Украине это будет необходимо и с этим будут согласны все стороны, — мы организуем процесс так, как не организует ни одна другая страна», — заявила она ТАСС, отметив, что мир на Украине напрямую связан и с будущим Белоруссии.
Напоминаем, что 16 мая в Стамбуле после более чем трёхлетнего перерыва состоялись переговоры между Россией и Украиной. По итогам был анонсирован рекордный обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000. Российские делегаты назвали результаты встречи хорошими, и подтвердили намерение поддерживать контакт с украинскими визави. При этом в турецких СМИ появились публикации о шести ключевых требованиях, которые озвучила российская сторона на переговорах.