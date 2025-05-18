Келлог озвучил первый из 22 пунктов плана Трампа по конфликту на Украине

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что Белый дом видит в качестве основного положения соглашения по Украине — полное прекращение огня в зоне боевых действий. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, американские власти во главе с президентом Дональдом Трампом подготовили программу из 22 пунктов, которая якобы может стать серьёзной и жёсткой основой будущего урегулирования конфликта на Украине.