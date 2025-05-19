В Кремле объяснили, от чего зависит возможная встреча Путина и Трампа
Песков: Личная встреча Путина и Трампа зависит от личных договорённостей лидеров
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Перспектива проведения личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом определяется исключительно личными договорённостями лидеров двух стран. Об этом в своём ежедневном брифинге перед журналистами заявил главы государства Дмитрий Песков.
«Во многом будет зависеть от того, что они сами решат. Два президента принимают решение», — сказал Песков, отвечая на вопрос, в течение какого времени может состояться личная встреча Путина с Трампом.
Представитель Кремля добавил, что встреча, разумеется, нуждается в проработке. В зависимости от сроков, которые определят лидеры, команды будут под это подстраиваться.
Ранее глава Белого дома заявил о планах провести телефонный разговор с Путиным 19 мая. По словам американского президента, после беседы с российским лидером он намерен связаться с Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО. Глава США выразил надежду, что ему удастся добиться прекращения огня уже в этот же день. В Кремле подтвердили телефонный разговор двух президентов.