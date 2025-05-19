В Кремле объяснили, от чего зависит возможная встреча Путина и Трампа

Перспектива проведения личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом определяется исключительно личными договорённостями лидеров двух стран. Об этом в своём ежедневном брифинге перед журналистами заявил главы государства Дмитрий Песков.

«Во многом будет зависеть от того, что они сами решат. Два президента принимают решение», — сказал Песков, отвечая на вопрос, в течение какого времени может состояться личная встреча Путина с Трампом.