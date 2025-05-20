Сбитому под Истрой лосёнку выбрали богатырское имя
Минсельхозпрод Подмосковья: Сбитого под Истрой лосёнка назвали Илюшей
Лосёнка назвали в честь богатыря. Обложка © Life.ru
Лосёнку, который серьёзно пострадал в ДТП под Истрой и пролежал на обочине сутки, выбрали имя — его назвали Илюшей. Теперь ветеринары готовят пострадавшее животное к операции. Об этом Life.ru сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Об Илюше заботятся подмосковные ветеринары. Видео © Life.ru
Имя детёнышу придумали ветеринары, которые спасли его жизнь. Между собой они нежно называют пациента Илюшей, потому что животное проявляет богатырскую силу и стремится к выздоровлению, цепляясь за жизнь из всех сил.
Лосёнка готовят к операции. Фото © Life.ru
Сейчас состояние лосёнка, поступившего накануне в ветклинику в крайне тяжелом состоянии, оценивается как стабильное удовлетворительное. Сразу после поступления животному обработали рану и поставили капельницу с физраствором и витаминами. Сейчас на его задние конечности наложен временный гипс. Сегодня во второй половине дня планируется провести операцию остеосинтеза – это хирургический метод для лечения переломов и восстановления костей. После необходимых процедур Илюшу отправят в специализированный центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».
Напомним, что инцидент произошёл на подмосковной трассе, недалеко от посёлка Княжье Озеро. Там лосёнка сбил автомобиль — животное получило тяжелый перелом конечности, что лишило его возможности двигаться. Водитель не стал помогать, заявив, что это зверь должен компенсировать ему ущерб за ремонт машины. Life.ru публиковал видео момента ДТП. К счастью, нашлись и отзывчивые люди — именно благодаря их активности, резонансу в медиа (в том числе и публикациям Life.ru), накануне на место прибыли специалисты для спасения и эвакуации раненого малыша.