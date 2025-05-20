Сбитому под Истрой лосёнку выбрали богатырское имя

Лосёнку, который серьёзно пострадал в ДТП под Истрой и пролежал на обочине сутки, выбрали имя — его назвали Илюшей. Теперь ветеринары готовят пострадавшее животное к операции. Об этом Life.ru сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Об Илюше заботятся подмосковные ветеринары. Видео © Life.ru

Имя детёнышу придумали ветеринары, которые спасли его жизнь. Между собой они нежно называют пациента Илюшей, потому что животное проявляет богатырскую силу и стремится к выздоровлению, цепляясь за жизнь из всех сил.

Лосёнка готовят к операции. Фото © Life.ru