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20 мая, 08:19

Сбитому под Истрой лосёнку выбрали богатырское имя

Минсельхозпрод Подмосковья: Сбитого под Истрой лосёнка назвали Илюшей

Лосёнка назвали в честь богатыря. Обложка © Life.ru

Лосёнка назвали в честь богатыря. Обложка © Life.ru

Лосёнку, который серьёзно пострадал в ДТП под Истрой и пролежал на обочине сутки, выбрали имя — его назвали Илюшей. Теперь ветеринары готовят пострадавшее животное к операции. Об этом Life.ru сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Об Илюше заботятся подмосковные ветеринары. Видео © Life.ru

Имя детёнышу придумали ветеринары, которые спасли его жизнь. Между собой они нежно называют пациента Илюшей, потому что животное проявляет богатырскую силу и стремится к выздоровлению, цепляясь за жизнь из всех сил.

Лосёнка готовят к операции. Фото © Life.ru

Лосёнка готовят к операции. Фото © Life.ru

Сейчас состояние лосёнка, поступившего накануне в ветклинику в крайне тяжелом состоянии, оценивается как стабильное удовлетворительное. Сразу после поступления животному обработали рану и поставили капельницу с физраствором и витаминами. Сейчас на его задние конечности наложен временный гипс. Сегодня во второй половине дня планируется провести операцию остеосинтеза – это хирургический метод для лечения переломов и восстановления костей. После необходимых процедур Илюшу отправят в специализированный центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».

Сбитому под Истрой лосёнку загипсовали лапки
Сбитому под Истрой лосёнку загипсовали лапки

Напомним, что инцидент произошёл на подмосковной трассе, недалеко от посёлка Княжье Озеро. Там лосёнка сбил автомобиль — животное получило тяжелый перелом конечности, что лишило его возможности двигаться. Водитель не стал помогать, заявив, что это зверь должен компенсировать ему ущерб за ремонт машины. Life.ru публиковал видео момента ДТП. К счастью, нашлись и отзывчивые люди — именно благодаря их активности, резонансу в медиа (в том числе и публикациям Life.ru), накануне на место прибыли специалисты для спасения и эвакуации раненого малыша.

Ольга Сливченко
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