Власти Франции запретили Дурову уезжать в США
Politico: Власти Франции отклонили просьбу Дурова о поездке в США
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Просьба основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о поездке в США была отклонена властями Франции, передаёт газета Politico. Сейчас ему запрещено покидать территорию страны без разрешения от властей.
«Прокуратура Парижа сообщила изданию, что вынесла свое решение 12 мая «на том основании, что такая поездка за границу не представляется настоятельной или оправданной», — указано в статье.
Сегодня Дуров заявил, что представители французской внешней разведки запросили у него информацию о пользователях, якобы причастных к террористической деятельности. Однако основной интерес сотрудников спецслужбы, по его словам, касался политических процессов в ряде стран Восточной Европы. Также Павел накануне румынских президентских выборов заявил, что французские спецслужбы ещё весной пытались убедить его заблокировать «консервативные» голоса в Румынии. МИД Франции же в ответ заявил, что это фейк. Однако позже служба внешней разведки официально ответила Дурову. Она категорически отвергла обвинения основателя Telegram.