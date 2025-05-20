Власти Франции запретили Дурову уезжать в США

Просьба основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о поездке в США была отклонена властями Франции, передаёт газета Politico. Сейчас ему запрещено покидать территорию страны без разрешения от властей.

«Прокуратура Парижа сообщила изданию, что вынесла свое решение 12 мая «на том основании, что такая поездка за границу не представляется настоятельной или оправданной», — указано в статье.