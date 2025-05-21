Лагерь спецназа, аэродром, наёмники: Минобороны доложило о целях ударов по Украине 20 мая
Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по лагерю подготовки спецназа ВСУ
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Минобороны России подтвердило нанесение ракетного удара по лагерю подготовки спецназа ВСУ в Сумской области 20 мая. Также там рассказали о поражении объектов военного аэродрома на Украине.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение лагерю подготовки украинских вооружённых формирований, объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения», — отчитались в оборонном ведомстве.
Помимо этого, 20 мая Роcсийская армия атаковала пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Логова украинских формирований поражены в 142 районах.
Как уже писал Life.ru, целью российского ракетного удара «Искандером» под Сумами стал тренировочный лагерь украинского спецназа. Удар вызвал значительный общественный резонанс на Украине. Только в Нацгвардии в результате атаки погибли шесть бойцов, ещё десять получили различные ранения. Всего же ликвидировано порядка 70 военных, командир части отстранён на время расследования.