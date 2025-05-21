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Регион
21 мая, 09:31

Лагерь спецназа, аэродром, наёмники: Минобороны доложило о целях ударов по Украине 20 мая

Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по лагерю подготовки спецназа ВСУ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Минобороны России подтвердило нанесение ракетного удара по лагерю подготовки спецназа ВСУ в Сумской области 20 мая. Также там рассказали о поражении объектов военного аэродрома на Украине.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение лагерю подготовки украинских вооружённых формирований, объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения», — отчитались в оборонном ведомстве.

Помимо этого, 20 мая Роcсийская армия атаковала пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Логова украинских формирований поражены в 142 районах.

Как уже писал Life.ru, целью российского ракетного удара «Искандером» под Сумами стал тренировочный лагерь украинского спецназа. Удар вызвал значительный общественный резонанс на Украине. Только в Нацгвардии в результате атаки погибли шесть бойцов, ещё десять получили различные ранения. Всего же ликвидировано порядка 70 военных, командир части отстранён на время расследования.

Командование ВСУ обложили матом после мощного удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ
Командование ВСУ обложили матом после мощного удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ
Андрей Бражников
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