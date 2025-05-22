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Регион
22 мая, 04:30

В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников

За ночь над Калужской областью было сбито девять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО с 00:00 до 05:00 [мск] 22 мая на территории региона были уничтожены девять БПЛА», — написал глава области в телеграм-канале.

Военные работали в Жиздринском, Думиничском, Перемышльском, Малоярославецком и Боровском районах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Три украинских беспилотника сбили в Смоленской области
Три украинских беспилотника сбили в Смоленской области

Также минувшей ночью средства ПВО работали в Ростовской, Тульской и Московской областях. Обломки сбитых дронов упали в Туле, есть пострадавшие.

Обложка © Unsplash / NISZOgen

Артур Лапсаков
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