В Калужской области за ночь уничтожили девять беспилотников
За ночь над Калужской областью было сбито девять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО с 00:00 до 05:00 [мск] 22 мая на территории региона были уничтожены девять БПЛА», — написал глава области в телеграм-канале.
Военные работали в Жиздринском, Думиничском, Перемышльском, Малоярославецком и Боровском районах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Также минувшей ночью средства ПВО работали в Ростовской, Тульской и Московской областях. Обломки сбитых дронов упали в Туле, есть пострадавшие.
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