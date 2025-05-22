«Забота окрыляет»: В Совфеде раскрыли значение визита Путина в Курскую область
Сенатор Джабаров: Поездка Путина на Курщину говорит о его внимании к региону
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин приложил максимум усилий для изгнания бойцов ВСУ из Курской области, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, визит главы государства в регион указывает на то, что он уделяет огромное внимание проблемам, с которыми столкнулись местные жители в результате украинской агрессии.
«Президент приложил максимум усилий, чтобы ВС РФ изгнали нацистов с территории России. Путин постоянно об этом думал, его забота окрыляет», — подчеркнул сенатор в интервью NEWS.ru.
Он также отметил, что Путин продолжает реально работать, пока Зеленский «гастролирует по европейским столицам». Российский лидер регулярно встречается с главами субъектов РФ, волонтёрами и простыми людьми. Он знает, как живут регионы, заключил Джабаров.
Напомним, 20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые после её освобождения. Глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а потом лично ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2. Политик назвал солдат ВСУ неонацистами-вандалами за уничтожение памятников.