Президент России Владимир Путин приложил максимум усилий для изгнания бойцов ВСУ из Курской области, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, визит главы государства в регион указывает на то, что он уделяет огромное внимание проблемам, с которыми столкнулись местные жители в результате украинской агрессии.

«Президент приложил максимум усилий, чтобы ВС РФ изгнали нацистов с территории России. Путин постоянно об этом думал, его забота окрыляет», — подчеркнул сенатор в интервью NEWS.ru.