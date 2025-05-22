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Регион
22 мая, 11:20

В альянсе турагентств назвали категорию туристов, по кому закрытие неба из-за дронов бьёт особенно больно

Эксперт Мкртчян: Снижения спроса на туры из-за закрытия неба в Москве нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ситуации с временным закрытием аэропортов РФ из-за угрозы атаки беспилотников больше всего страдает одна категория туристов. Какая и почему — Life.ru рассказал вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Есть два вида путешественников — самостоятельные и те, кто пользуется услугами турагентств. Первые сами покупают и бронируют билеты, отели, страховку и трансфер. Вторые покупают всё «пакетом» у агентов. И именно самостоятельные туристы больше остальных страдают во время закрытия аэропортов.

Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса
Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса

Мкртчян привёл в пример ситуацию с самолётом из Египта, который не смог вылететь в Россию из-за атак беспилотников 7 мая. В итоге рейс был задержан аж до 11 мая и те путешественники, кто был клиентом турагентств, четыре дня жили в 5-звёздочном отеле по системе «всё включено», не заплатив ни копейки. Все риски на себя взяли агентства. А тем туристам, которые покупали тур сами, пришлось выкручиваться самостоятельно и платить за проживание деньги. Но и это не самое страшное.

Трагедия даже не в том, что за свои деньги (в этом тоже нет ничего хорошего). А в том, что в отеле нет мест. Ведь вы должны сегодня, 22 мая, покинуть отель, а на вашу комнату, ваш номер приезжает другой турист. А вы не можете уехать, потому что ваши рейсы отменили. И отель приходит к вам и абсолютно открыто говорит: «Вы знаете, то, что вам негде жить, нас не волнует, покиньте номер». И имеет право, потому что у вас ваучер оплачен до сегодняшнего дня.

Алексан Мкртчян

Вице-президент альянса турагентств России

Трагедия даже не в том, что за свои деньги (в этом тоже нет ничего хорошего). А в том, что в отеле нет мест. Ведь вы должны сегодня, 22 мая, покинуть отель, а на вашу комнату, ваш номер приезжает другой турист. А вы не можете уехать, потому что ваши рейсы отменили. И отель приходит к вам и абсолютно открыто говорит: «Вы знаете, то, что вам негде жить, нас не волнует, покиньте номер». И имеет право, потому что у вас ваучер оплачен до сегодняшнего дня.
Трагедия даже не в том, что за свои деньги (в этом тоже нет ничего хорошего). А в том, что в отеле нет мест. Ведь вы должны сегодня, 22 мая, покинуть отель, а на вашу комнату, ваш номер приезжает другой турист. А вы не можете уехать, потому что ваши рейсы отменили. И отель приходит к вам и абсолютно открыто говорит: «Вы знаете, то, что вам негде жить, нас не волнует, покиньте номер». И имеет право, потому что у вас ваучер оплачен до сегодняшнего дня.

Поэтому ситуация с закрытым небом из-за атаки дронов ВСУ больнее всего бьёт именно по самостоятельным туристам. И после этого, по словам Мкртчяна, люди стали больше полагаться именно на турагентства.

«Также мы не заметили, чтобы люди, которые только ожидают путешествие в ближайшие дни, отменяли или переносили свои туры. Снижения спроса мы не заметили», — добавил собеседник Life.ru.

82 самолёта ушли на запасные аэродромы из-за закрытия аэропортов Москвы
82 самолёта ушли на запасные аэродромы из-за закрытия аэропортов Москвы

Напомним, что украинские войска начали атаку на Москву ещё днём 21 мая и продолжили после полуночи. К утру 22 мая число сбитых БПЛА с начала суток выросло до 26. Уничтожение БПЛА продолжается. Из-за угрозы атаки над Москвой было закрыто небо и сотни пассажиров застряли в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. К настоящему моменту работа воздушных гаваней продолжается штатно. Похожая ситуация возникала в России перед Днём Победы, когда Киев выпустил более 500 дронов и аэропорты были вынуждены приостанавливать работу ради безопасности.

Екатерина Хмелева
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