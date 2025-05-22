В альянсе турагентств назвали категорию туристов, по кому закрытие неба из-за дронов бьёт особенно больно
Эксперт Мкртчян: Снижения спроса на туры из-за закрытия неба в Москве нет
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В ситуации с временным закрытием аэропортов РФ из-за угрозы атаки беспилотников больше всего страдает одна категория туристов. Какая и почему — Life.ru рассказал вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Есть два вида путешественников — самостоятельные и те, кто пользуется услугами турагентств. Первые сами покупают и бронируют билеты, отели, страховку и трансфер. Вторые покупают всё «пакетом» у агентов. И именно самостоятельные туристы больше остальных страдают во время закрытия аэропортов.
Мкртчян привёл в пример ситуацию с самолётом из Египта, который не смог вылететь в Россию из-за атак беспилотников 7 мая. В итоге рейс был задержан аж до 11 мая и те путешественники, кто был клиентом турагентств, четыре дня жили в 5-звёздочном отеле по системе «всё включено», не заплатив ни копейки. Все риски на себя взяли агентства. А тем туристам, которые покупали тур сами, пришлось выкручиваться самостоятельно и платить за проживание деньги. Но и это не самое страшное.
Трагедия даже не в том, что за свои деньги (в этом тоже нет ничего хорошего). А в том, что в отеле нет мест. Ведь вы должны сегодня, 22 мая, покинуть отель, а на вашу комнату, ваш номер приезжает другой турист. А вы не можете уехать, потому что ваши рейсы отменили. И отель приходит к вам и абсолютно открыто говорит: «Вы знаете, то, что вам негде жить, нас не волнует, покиньте номер». И имеет право, потому что у вас ваучер оплачен до сегодняшнего дня.
Поэтому ситуация с закрытым небом из-за атаки дронов ВСУ больнее всего бьёт именно по самостоятельным туристам. И после этого, по словам Мкртчяна, люди стали больше полагаться именно на турагентства.
«Также мы не заметили, чтобы люди, которые только ожидают путешествие в ближайшие дни, отменяли или переносили свои туры. Снижения спроса мы не заметили», — добавил собеседник Life.ru.
Напомним, что украинские войска начали атаку на Москву ещё днём 21 мая и продолжили после полуночи. К утру 22 мая число сбитых БПЛА с начала суток выросло до 26. Уничтожение БПЛА продолжается. Из-за угрозы атаки над Москвой было закрыто небо и сотни пассажиров застряли в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. К настоящему моменту работа воздушных гаваней продолжается штатно. Похожая ситуация возникала в России перед Днём Победы, когда Киев выпустил более 500 дронов и аэропорты были вынуждены приостанавливать работу ради безопасности.