В альянсе турагентств назвали категорию туристов, по кому закрытие неба из-за дронов бьёт особенно больно

Трагедия даже не в том, что за свои деньги (в этом тоже нет ничего хорошего). А в том, что в отеле нет мест. Ведь вы должны сегодня, 22 мая, покинуть отель, а на вашу комнату, ваш номер приезжает другой турист. А вы не можете уехать, потому что ваши рейсы отменили. И отель приходит к вам и абсолютно открыто говорит: «Вы знаете, то, что вам негде жить, нас не волнует, покиньте номер». И имеет право, потому что у вас ваучер оплачен до сегодняшнего дня.