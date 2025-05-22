«Как вас сюда пустили?» Лавров подшутил над журналистом Зарубиным после награждения в Кремле
Лавров подшутил над журналистом Зарубиным в Кремле после награждения
Министр иностранных дел Сергей Лавров подшутил над журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Представитель СМИ хотел задать несколько вопросов политику, но в результате получил вопрос сам.
Сергей Лавров подшутил над Павлом Зарубиным. Видео © Life.ru
«Как вас сюда пустили?», — спросил в шутку Лавров у журналиста.
Находившиеся рядом посмеялись и отметили, что Зарубин практически живёт в Кремле.
Сергей Лавров известен своим чувством юмора. Ранее Life.ru писал, что он пошутил про настойки на гвоздике на встрече с казахским министром, шуткой про Гренландию ответил журналисту CNN на вопрос об уступках, а также юморил на встрече с американской делегацией в Эр-Рияде.
Напомним, что сегодня Сергей Лавров был удостоен высшей государственной награды России — ордена святого Апостола Андрея Первозванного. Награду ему лично вручил президент России Владимир Путин. Life.ru показывал видео с торжественного мероприятия.
Павел Зарубин, Сергей Лавров. Обложка © Life.ru, © РИА Новости / Михаил Метцель