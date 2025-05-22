«Как вас сюда пустили?» Лавров подшутил над журналистом Зарубиным после награждения в Кремле

Министр иностранных дел Сергей Лавров подшутил над журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Представитель СМИ хотел задать несколько вопросов политику, но в результате получил вопрос сам.

Сергей Лавров подшутил над Павлом Зарубиным. Видео © Life.ru

«Как вас сюда пустили?», — спросил в шутку Лавров у журналиста.

Находившиеся рядом посмеялись и отметили, что Зарубин практически живёт в Кремле.