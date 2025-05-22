Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 13:31

«Как вас сюда пустили?» Лавров подшутил над журналистом Зарубиным после награждения в Кремле

Лавров подшутил над журналистом Зарубиным в Кремле после награждения

Министр иностранных дел Сергей Лавров подшутил над журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Представитель СМИ хотел задать несколько вопросов политику, но в результате получил вопрос сам.

Сергей Лавров подшутил над Павлом Зарубиным. Видео © Life.ru

«Как вас сюда пустили?», — спросил в шутку Лавров у журналиста.

Находившиеся рядом посмеялись и отметили, что Зарубин практически живёт в Кремле.

Сергей Лавров известен своим чувством юмора. Ранее Life.ru писал, что он пошутил про настойки на гвоздике на встрече с казахским министром, шуткой про Гренландию ответил журналисту CNN на вопрос об уступках, а также юморил на встрече с американской делегацией в Эр-Рияде.

Приняла огонь на себя: Путин лично вручил звезду Героя России первой женщине за подвиг на СВО
Приняла огонь на себя: Путин лично вручил звезду Героя России первой женщине за подвиг на СВО

Напомним, что сегодня Сергей Лавров был удостоен высшей государственной награды России — ордена святого Апостола Андрея Первозванного. Награду ему лично вручил президент России Владимир Путин. Life.ru показывал видео с торжественного мероприятия.

Павел Зарубин, Сергей Лавров. Обложка © Life.ru, © РИА Новости / Михаил Метцель

Наталья Афонина
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar