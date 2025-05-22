Стали известные новые подробности убийства Андрея Портнова в Испании

Убийца украинского политтехнолога, юриста и экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова произвёл как минимум девять выстрелов и скрылся вместе с двумя сообщниками. Об этом сообщает агентство EFE, ссылаясь на источники, знакомые с расследованием. По имеющимся данным, национальная полиция Испании активно ищет трёх подозреваемых в преступлении.

Расследование показывает, что на месте происшествия было найдено девять гильз. В настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения в районе происшествия.