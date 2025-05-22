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22 мая, 15:02

Стали известные новые подробности убийства Андрея Портнова в Испании

EFE: Убийца Андрея Портнова выстрелил в него не менее девяти раз

Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov

Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov

Убийца украинского политтехнолога, юриста и экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова произвёл как минимум девять выстрелов и скрылся вместе с двумя сообщниками. Об этом сообщает агентство EFE, ссылаясь на источники, знакомые с расследованием. По имеющимся данным, национальная полиция Испании активно ищет трёх подозреваемых в преступлении.

Расследование показывает, что на месте происшествия было найдено девять гильз. В настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения в районе происшествия.

Причины совершения преступления пока остаются неясными, ни одна из выдвинутых версий не была опровергнута. Судья, занимающийся делом о смерти Портнова, объявил материалы дела закрытыми.

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Напомним, накануне стало известно об убийстве Андрея Портнова в пригороде Мадрида. По данным СМИ, политика расстрелял киллер у школы, куда ходят его дети. Украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что убийство однозначно было организовано киевскими властями. Депутат Дмитрук назвал расправу мерзким, низким и трусливым преступлением режима Зеленского.

Александра Мышляева
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