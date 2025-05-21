«Скоро твоя очередь!» Депутату угрожают после нападков на Зеленского из-за убийства Портнова

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский получает угрозы после слов о причастности режима Владимира Зеленского к зверскому убийству экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании. Неизвестные пишут ему в Телеграм, что в ближайшее время настанет и его очередь отвечать за проступки.

«Ну и конечно, как же без таких сообщений после очередного убийства в рамках террористической деятельности режима», — написал Дмитрук в своих соцсетях.