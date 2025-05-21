«Скоро твоя очередь!» Депутату угрожают после нападков на Зеленского из-за убийства Портнова
Нардепу Дмитруку угрожают после слов о причастности Киева к убийству Портнова
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский получает угрозы после слов о причастности режима Владимира Зеленского к зверскому убийству экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании. Неизвестные пишут ему в Телеграм, что в ближайшее время настанет и его очередь отвечать за проступки.
«Ну и конечно, как же без таких сообщений после очередного убийства в рамках террористической деятельности режима», — написал Дмитрук в своих соцсетях.
Сколько конкретно человек отправили политику подобные сообщения — неизвестно. Но один из пользователей дописал фразу, которая намекает на отправителя: «Слава Украине».
Напомним, что сегодня, примерно в 10:15 по московскому времени, стало известно об убийстве Андрея Портнова в пригороде Мадрида. По сообщениям СМИ, расстрелял его киллер на мотоцикле возле школы, куда Портнов привёз своих детей. Украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что убийство однозначно было организовано киевскими властями, ссылаясь на «бурную радость», охватившую Украину после известия о смерти Портнова. Дмитрук ликование не поддержал, назвав расправу мерзким, низким и трусливым преступлением режима Зеленского.