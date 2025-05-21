У Зеленского нашли веские причины ликвидировать Портнова, метившего в президенты Украины
Эксперт Киселёв: Портнов мешал Зеленскому, так как мог избираться в президенты
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
Убийство украинского политтехнолога, юриста и экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании может быть связано с его политическими амбициями. По мнению военного эксперта из Луганска Виталия Киселёва, чиновник, имевший серьёзные шансы на пост главы Украины в случае проведения президентских выборов, мог быть убит именно по этой причине.
«Портнов входил в пятёрку лучших юристов Украины и обслуживал политические элиты, начиная с Юлии Тимошенко, Виктора Януковича. Был политэкспертом и политтехнологом. Он мог создать мощную политическую силу сейчас на Украине, создать толчок для нормального развития переговорного процесса с Россией, и его политическая сила могла выиграть выборы», — предположил Киселёв в разговоре с ТАСС.
Эксперт также считает, что Портнов представлял угрозу для действующего киевского режима, поскольку «знал очень многие тайны и очень сильно мешал». Чиновник работал заместителем главы администрации и советником президента Виктора Януковича. Он инициировал большинство уголовных дел против экс-президента Украины Петра Порошенко*. Информацию о Портнове также содержал украинский экстремистский сайт «Миротворец».
Напомним, что сегодня, примерно в 10:15 по московскому времени, стало известно об убийстве Андрея Портнова в пригороде Мадрида. По сообщениям СМИ, расстрелял его киллер на мотоцикле возле школы, куда Портнов привёз своих детей. Украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что убийство однозначно было организовано киевскими властями, ссылаясь на «бурную радость», охватившую Украину после известия о смерти Портнова. Этого же мнения придерживается депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму