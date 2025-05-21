Убийство украинского политтехнолога, юриста и экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании может быть связано с его политическими амбициями. По мнению военного эксперта из Луганска Виталия Киселёва, чиновник, имевший серьёзные шансы на пост главы Украины в случае проведения президентских выборов, мог быть убит именно по этой причине.

«Портнов входил в пятёрку лучших юристов Украины и обслуживал политические элиты, начиная с Юлии Тимошенко, Виктора Януковича. Был политэкспертом и политтехнологом. Он мог создать мощную политическую силу сейчас на Украине, создать толчок для нормального развития переговорного процесса с Россией, и его политическая сила могла выиграть выборы», — предположил Киселёв в разговоре с ТАСС.

Эксперт также считает, что Портнов представлял угрозу для действующего киевского режима, поскольку «знал очень многие тайны и очень сильно мешал». Чиновник работал заместителем главы администрации и советником президента Виктора Януковича. Он инициировал большинство уголовных дел против экс-президента Украины Петра Порошенко*. Информацию о Портнове также содержал украинский экстремистский сайт «Миротворец».