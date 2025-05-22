Источник Life: Внутри монумента «Родина-мать» проводились VIP-экскурсии «для своих»

Внутри монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде действительно могут оказаться туристы. Об этом Life.ru на условиях анонимности рассказала бывшая сотрудница музея-заповедника «Мамаев курган». По её словам, такую прогулку организовывают «для блатных».

«Официальной экскурсии нет, но для «блатных» можно. Такая вип-экскурсия неофициальная. Простой человек не попадёт», — утверждает наша собеседница.

Она отметила, что внутри скульптуры действительно может стать плохо: там очень душно, нет естественной вентиляции, а в Волгограде между тем стоит летняя жара.