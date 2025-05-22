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22 мая, 14:58

Источник Life: Внутри монумента «Родина-мать» проводились VIP-экскурсии «для своих»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shushonok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shushonok

Внутри монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде действительно могут оказаться туристы. Об этом Life.ru на условиях анонимности рассказала бывшая сотрудница музея-заповедника «Мамаев курган». По её словам, такую прогулку организовывают «для блатных».

«Официальной экскурсии нет, но для «блатных» можно. Такая вип-экскурсия неофициальная. Простой человек не попадёт», — утверждает наша собеседница.

Умерший в голове памятника «Родина-мать зовёт!» профессор попал туда нелегально
Умерший в голове памятника «Родина-мать зовёт!» профессор попал туда нелегально

Она отметила, что внутри скульптуры действительно может стать плохо: там очень душно, нет естественной вентиляции, а в Волгограде между тем стоит летняя жара.

Подробнее о том, как проводят нелегальные экскурсии внутри монумента «Родина мать» Life.ru рассказывал здесь.

Простой человек не попадёт: Life.ru узнал правду о «блатных» экскурсиях внутри статуи «Родина-мать»
Простой человек не попадёт: Life.ru узнал правду о «блатных» экскурсиях внутри статуи «Родина-мать»

Ранее стало известно, что в голове знаменитого памятника в Волгограде нашли тело мужчины. Им оказался ректор Московской академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков. Причиной его смерти мог стать отрыв тромба.

Елизавета Студеникина
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