«Ветераны России» осудили нелегальные экскурсии по монументу «Родина-мать»

Ситуацию с нелегальной экскурсией внутри монумента «Родина-мать зовёт!», в ходе которой скончался ректор Московской академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков, необходимо тщательно проверить, как и условия безопасности на объекте. Об этом в беседе с Life.ru заявил председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Трагический инцидент во время экскурсии внутри монумента «Родина-мать зовёт!» вызывает серьёзные вопросы. По имеющейся информации, есть основания полагать, что экскурсия могла проводиться с нарушениями — по одной из версий, она была нелегальной. Ильдар Резяпов Председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО

Данную ситуацию необходимо взять под особый контроль и тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, отметил он. Общественники уже направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет России для проведения объективного расследования.

Наш собеседник обратил внимание на тревожные сигналы, поступающие о состоянии самого монумента. Как рассказывают бывшие сотрудники музея-заповедника «Мамаев-курган», внутри «Родины-матери» отсутствуют элементарные условия для безопасного проведения экскурсий: нет нормальной вентиляции, а инфраструктура находится в неудовлетворительном состоянии. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье посетителей. Необходимо провести полную проверку организации экскурсионной деятельности и условий безопасности на объекте, считает он.