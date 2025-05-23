Королева драмы: Прощаясь с Григоровичем, Волочкова почтила мэтра и вскрыла подноготную Большого театра

«Они всё разрушили. Мы с вами здесь на улице стоим так же, как те зрители, которые хотели бы попасть в театр на спектакль, но не могут позволить себе купить билеты по 100 тысяч рублей, понимаете. И ещё совести хватает у них. Я не буду говорить, потому что мне не хватит французского языка. Кошёлки приходят сюда за счёт толстосумов сфоткаться на фоне люстры украденной. Мои золотые, у меня дома, в моём Большом театре на третьем этаже, люстра гораздо круче, чем этот светильник, который висит здесь. <...> Вот эти щели в ламинате вместо паркета… Всё, что рассказывает Николай Цискаридзе — это правда. Всё, что было разграблено после реконструкции, и сколько было денег...» — рассказала Волочкова.