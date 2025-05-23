Королева драмы: Прощаясь с Григоровичем, Волочкова почтила мэтра и вскрыла подноготную Большого театра
Волочкова раскритиковала руководство Большого театра на прощании с Григоровичем
Экс-примабалерина Большого театра Анастасия Волочкова разыграла драму, приехав проститься со знаменитым хореографом Юрием Григоровичем. Life.ru публикует пламенную речь артистки, в которой она разоблачает тёмную сторону российского балета и воздаёт должное таланту и личным качествам почившего мэтра.
Волочкова рассказала, как Григорович вернул её в Россию. Видео © Life.ru
«Они всё разрушили. Мы с вами здесь на улице стоим так же, как те зрители, которые хотели бы попасть в театр на спектакль, но не могут позволить себе купить билеты по 100 тысяч рублей, понимаете. И ещё совести хватает у них. Я не буду говорить, потому что мне не хватит французского языка. Кошёлки приходят сюда за счёт толстосумов сфоткаться на фоне люстры украденной. Мои золотые, у меня дома, в моём Большом театре на третьем этаже, люстра гораздо круче, чем этот светильник, который висит здесь. <...> Вот эти щели в ламинате вместо паркета… Всё, что рассказывает Николай Цискаридзе — это правда. Всё, что было разграблено после реконструкции, и сколько было денег...» — рассказала Волочкова.
Волочкова рассказала, как ей не давали встретиться с Григоровичем. Видео © Life.ru
Волочкова — о шоке от состояния Большого театра. Видео © Life.ru
После продолжительных откровений балерина поблагодарила поклонников за доброе отношение к ней. Сказав эти слова, она прослезилась и отправилась проститься с покойным.
Волочкова благодарит добрых людей и плачет. Видео © Life.ru
Простившись с мэтром, Волочкова, кажется, сбросила камень с души, раздала поклонникам автографы и сфотографировалась с желающими. После этого экс-прима села в автомобиль и уехала.
Балерина раздала автографы и сфотографировалась с поклонниками. Видео © Life.ru
Волочкова снова поблагодарила поклонников и уехала. Видео © Life.ru
Напомним, сегодня в Большом театре прощаются с легендарным советским и российским балетмейстером Юрием Григоровичем. О его смерти стало известно 19 мая. Мэтр скончался на 99-м году жизни из-за осложнений на фоне двусторонней пневмонии. Григорович был главным балетмейстером Большого театра с 1964 по 1995 годы и удостоился за свой труд множества наград. Похоронят легендарного хореографа на Новодевичьем кладбище после кремации.
Life.ru