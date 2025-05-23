Сброс советской авиабомбы весом в полтонны на логово ВСУ попал на камеры наблюдения

В Сеть появилось видео, на котором зафиксирован результат удара ВКС России кассетной авиационной бомбы калибром 500 кг, оснащённой УМПК, по позициям украинских войск в городе Дружковка Донецкой Народной Республики. Запись ночного сброса советской РБК-500 на логово солдат ВСУ была сделана камерами уличного видеонаблюдения.

На опубликованных военкорами кадрах на фоне ночного неба видны многочисленные взрывы минибомб. Судя по метке на видео, Россия применила авиабомбу против Вооружённых сил Украины в районе 23 часов 22 мая. О потерях ВСУ в результате сброса РБК-500 стороны официально не сообщали.