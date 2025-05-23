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Регион
23 мая, 12:06

Сброс советской авиабомбы весом в полтонны на логово ВСУ попал на камеры наблюдения

Удар кассетной авиабомбы РБК-500 по ВСУ в Дружковке ДНР сняла камера наблюдения

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

В Сеть появилось видео, на котором зафиксирован результат удара ВКС России кассетной авиационной бомбы калибром 500 кг, оснащённой УМПК, по позициям украинских войск в городе Дружковка Донецкой Народной Республики. Запись ночного сброса советской РБК-500 на логово солдат ВСУ была сделана камерами уличного видеонаблюдения.

Видео © Телеграм / Донбасс Оперативный

На опубликованных военкорами кадрах на фоне ночного неба видны многочисленные взрывы минибомб. Судя по метке на видео, Россия применила авиабомбу против Вооружённых сил Украины в районе 23 часов 22 мая. О потерях ВСУ в результате сброса РБК-500 стороны официально не сообщали.

Ранее стало известно, что в результате российского ракетного удара «Искандером» под Сумами был уничтожен тренировочный лагерь украинского спецназа. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в Киеве и стал поводом для очередной критики в адрес главкома ВСУ Александра Сырского. Выжившие в лагере ВСУ винят во всём командиров, которые собрали «под открытым небом почти целый батальон». Командир части был отстранён после удара «‎Искандера» в лагерь спецназа ВСУ в Шостке.

«‎Орудие к бою!» Появилось видео мощного удара в логово командиров ВСУ на правом берегу Днепра
«‎Орудие к бою!» Появилось видео мощного удара в логово командиров ВСУ на правом берегу Днепра
Андрей Бражников
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