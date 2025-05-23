Одномандатные округа на выборах в Госдуму будут «нарезаны» ‎по-новому по указу Путина

Согласно утверждённым изменениям, в ДНР будет сформировано три одномандатных округа, а в ЛНР — два. Херсонская и Запорожская области получат по одному представительскому округу. Одновременно с этим, по одному дополнительному мандату прибавится в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. В то же время, ряд регионов столкнется с сокращением представительства: Алтайский и Забайкальский края, а также Волгоградская, Воронежская, Калужская, Ивановская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Томская области потеряют по одному округу.