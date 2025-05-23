Одномандатные округа на выборах в Госдуму будут «нарезаны» по-новому по указу Путина
Путин одобрил новую нарезку одномандатных округов для выборов в Госдуму
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Президент России Владимир Путин официально утвердил обновлённую конфигурацию одномандатных избирательных округов для предстоящих выборов в Государственную Думу. Соответствующий правовой акт уже обнародован на портале официального опубликования документов.
Этот шаг знаменует завершение десятилетнего периода действия прежней схемы, которая была принята в 2015 году. Новая «нарезка» призвана актуализировать представительство регионов в нижней палате парламента.
Согласно утверждённым изменениям, в ДНР будет сформировано три одномандатных округа, а в ЛНР — два. Херсонская и Запорожская области получат по одному представительскому округу. Одновременно с этим, по одному дополнительному мандату прибавится в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. В то же время, ряд регионов столкнется с сокращением представительства: Алтайский и Забайкальский края, а также Волгоградская, Воронежская, Калужская, Ивановская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Томская области потеряют по одному округу.
Ранее стало известно, что досрочные выборы губернатора Новгородской области назначены на 14 сентября 2025 года, они пройдут в единый день голосования. Глава региона Андрей Никитин покинул пост по собственному желанию, чтобы перейти в Минтранс. До проведения выборов временно заведовать регионом будет первый замгубернатора Александр Дронов.