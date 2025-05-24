«Водитель залип в телефон»: Очевидец рассказал о смертельной аварии в Ногинске

На подмосковной трассе в Ногинске произошла страшная авария с участием автобуса, унёсшая жизни двух человек. По предварительной версии, озвученной очевидцем для 360.ru, виной трагедии мог стать водитель общественного транспорта.

«Лично я думаю, водитель автобуса залип в телефон и не успел заметить вовремя стоящую на аварийке машину. Вот и результат», — считает он.