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24 мая, 11:00

«Водитель залип в телефон»: Очевидец рассказал о смертельной аварии в Ногинске

Очевидец аварии в Ногинске заявил, что водитель автобуса засмотрелся в телефон

Обложка © Telegram / ГСУ СК по Московской области

Обложка © Telegram / ГСУ СК по Московской области

На подмосковной трассе в Ногинске произошла страшная авария с участием автобуса, унёсшая жизни двух человек. По предварительной версии, озвученной очевидцем для 360.ru, виной трагедии мог стать водитель общественного транспорта.

«Лично я думаю, водитель автобуса залип в телефон и не успел заметить вовремя стоящую на аварийке машину. Вот и результат», — считает он.

Картина после столкновения была ужасающей: на обочине сидели окровавленные дети, несколько пассажиров оказались заблокированы в искорёженной машине. Очевидец выразил глубокую признательность тем, кто не проехал мимо, оказав помощь, и особо отметил водителей, соблюдавших скоростной режим.

Стало известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП с микроавтобусом в Ногинске
Стало известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП с микроавтобусом в Ногинске

Напомним, что вечером 23 мая на трассе М-12 произошла смертельная авария с микроавтобусом. В ходе ДТП погибла женщина и её ребёнок. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а водитель микроавтобуса был задержан. На магистрали пришлось перекрыть движение на 3,5 часа.

Владимир Озеров
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