«Конфликт поколений»: В Ленобласти подростка трижды пырнули ножом во время перепалки

В Выборге Ленинградской области полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в нападении на 17-летнего подростка. В ходе ссоры, предположительно возникшей из-за разницы в возрасте, он нанёс ему три ножевых ранения, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В субботу, 24 мая, в полицию Выборгского района поступило сообщение о госпитализации 17-летнего подростка с ножевым ранением груди. После оказания помощи он был выписан из больницы. Позже мать юноши заявила в полицию, что днём ранее на Августовской улице в Выборге её сын был ранен ножом в левый бок в ходе драки с неизвестным мужчиной.