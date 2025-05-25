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Регион
25 мая, 09:38

«Конфликт поколений»: В Ленобласти подростка трижды пырнули ножом во время перепалки

МВД: В Ленобласти неизвестный трижды ударил ножом 17-летнего подростка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

В Выборге Ленинградской области полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в нападении на 17-летнего подростка. В ходе ссоры, предположительно возникшей из-за разницы в возрасте, он нанёс ему три ножевых ранения, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В субботу, 24 мая, в полицию Выборгского района поступило сообщение о госпитализации 17-летнего подростка с ножевым ранением груди. После оказания помощи он был выписан из больницы. Позже мать юноши заявила в полицию, что днём ранее на Августовской улице в Выборге её сын был ранен ножом в левый бок в ходе драки с неизвестным мужчиной.

«Предварительно установлено, что у пострадавшего юноши, гулявшего в компании друзей, произошёл «конфликт поколений» с прохожим, который в качестве аргумента достал нож. Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника», — говорится в сообщении полиции.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой ужасающей истории с участием подростка. Напомним, жестокое убийство семилетней девочки произошло в Бердянске Запорожской области. Подозреваемой в расправе оказалась 14-летняя девочка, одержимая битцевским маньяком — Александром Пичушкиным. Школьницу уже отправили в СИЗО.

Мария Любицкая
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