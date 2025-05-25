Контейнеровоз с опасным грузом затонул у берегов Индии
В Индии затонул контейнеровоз с тоннами топлива и мазута на борту
В прибрежных водах Индии потерпел крушение крупный контейнеровоз, перевозивший значительный объём дизельного топлива и мазута. Инцидент произошёл в акватории, прилегающей к городу Кочи. Об этом сообщили в местной береговой охране.
Кадры с места происшествия. Видео © Х / amitpalsing4
На борту затонувшего судна находилось 640 грузовых единиц, включая 13 контейнеров с потенциально опасными веществами и 12 — с карбидом кальция. В связи с этим возникает серьёзная угроза масштабного экологического загрязнения из-за возможной утечки нефтепродуктов.
Предварительной причиной кораблекрушения называется опрокидывание судна, предположительно, вызванное затоплением одного из трюмов.
Уточняется, что капитаном контейнеровоза был гражданин России, а в состав интернационального экипажа входили 20 граждан Филиппин, двое украинцев и один грузин. Все 24 моряка были оперативно эвакуированы спасательными службами.
Напомним об аналогичном происшествии в России в декабре 2024 года, когда в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Тогда в воду вылились тысячи тонн мазута. Месяцами волонтёры и спасатели боролись с последствиями, очищая загрязнённые берега от нефтепродуктов. Результатом инцидента стала масштабная экологическая катастрофа, в результате которой серьёзно пострадала окружающая среда, жители вод и глубин, погиб спасатель, очищавший воду от загрязнений. Роспотребнадзор объявил 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе небезопасными и закрытыми для купания.
Обложка © Х / the_tradesman1