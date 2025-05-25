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25 мая, 15:54

Контейнеровоз с опасным грузом затонул у берегов Индии

В Индии затонул контейнеровоз с тоннами топлива и мазута на борту

В прибрежных водах Индии потерпел крушение крупный контейнеровоз, перевозивший значительный объём дизельного топлива и мазута. Инцидент произошёл в акватории, прилегающей к городу Кочи. Об этом сообщили в местной береговой охране.

Кадры с места происшествия. Видео © Х / amitpalsing4

На борту затонувшего судна находилось 640 грузовых единиц, включая 13 контейнеров с потенциально опасными веществами и 12 — с карбидом кальция. В связи с этим возникает серьёзная угроза масштабного экологического загрязнения из-за возможной утечки нефтепродуктов.

Предварительной причиной кораблекрушения называется опрокидывание судна, предположительно, вызванное затоплением одного из трюмов.

Уточняется, что капитаном контейнеровоза был гражданин России, а в состав интернационального экипажа входили 20 граждан Филиппин, двое украинцев и один грузин. Все 24 моряка были оперативно эвакуированы спасательными службами.

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Напомним об аналогичном происшествии в России в декабре 2024 года, когда в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Тогда в воду вылились тысячи тонн мазута. Месяцами волонтёры и спасатели боролись с последствиями, очищая загрязнённые берега от нефтепродуктов. Результатом инцидента стала масштабная экологическая катастрофа, в результате которой серьёзно пострадала окружающая среда, жители вод и глубин, погиб спасатель, очищавший воду от загрязнений. Роспотребнадзор объявил 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе небезопасными и закрытыми для купания.

Обложка © Х / the_tradesman1

Ольга Сливченко
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