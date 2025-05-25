Контейнеровоз с опасным грузом затонул у берегов Индии

В прибрежных водах Индии потерпел крушение крупный контейнеровоз, перевозивший значительный объём дизельного топлива и мазута. Инцидент произошёл в акватории, прилегающей к городу Кочи. Об этом сообщили в местной береговой охране.

Кадры с места происшествия. Видео © Х / amitpalsing4

На борту затонувшего судна находилось 640 грузовых единиц, включая 13 контейнеров с потенциально опасными веществами и 12 — с карбидом кальция. В связи с этим возникает серьёзная угроза масштабного экологического загрязнения из-за возможной утечки нефтепродуктов.

Предварительной причиной кораблекрушения называется опрокидывание судна, предположительно, вызванное затоплением одного из трюмов.