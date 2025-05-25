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25 мая, 15:43

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в штатном режиме: ограничения на взлёт и посадку воздушных судов сняты. Об этом заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 18.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в телеграм-канале.

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Ранее представитель Росавиации сообщал о введении временных ограничений в работе трёх вышеуказанных аэропортов. Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал, что на подлёте к Москве был сбит вражеский беспилотник. Позднее он добавил, что силы ПВО перехватили и ликвидировали ещё два БПЛА. Однако на этом налёт не закончился — спустя время в Подмосковье был ликвидирован ещё один дрон ВСУ. Детали произошедшего уточняются.

Наталья Демьянова
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