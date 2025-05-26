Бегство в Дубай: Бывшая жена Техника вышла на связь после сообщений о задержании

Ева Карицкая, экс-супруга рэпера Паши Техника, на фоне слухов о своём задержании в Таиланде сообщила в соцсетях, что улетела в ОАЭ. Блогерша рассказала, что её вызвали в полицейский участок.

«Ребята, со мной всё в порядке. Я улетела в Дубай. В полицейский участок я так и не поехала, потому что чувствовала подвох», — написала Карицкая.

Как рассказали Mash близкие из окружения Евы, в отношении блогерши было возбуждено уголовное дело о клевете. После вызова на допрос в полицию, она оперативно покинула страну, вылетев в ОАЭ с сыном и подругой. Задержать её не успели.