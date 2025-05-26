Бегство в Дубай: Бывшая жена Техника вышла на связь после сообщений о задержании
Бывшая жена Паши Техника улетела в ОАЭ на фоне угрозы задержания в Таиланде
Паша Техник и Ева Карицкая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karitskayaevaa
Ева Карицкая, экс-супруга рэпера Паши Техника, на фоне слухов о своём задержании в Таиланде сообщила в соцсетях, что улетела в ОАЭ. Блогерша рассказала, что её вызвали в полицейский участок.
«Ребята, со мной всё в порядке. Я улетела в Дубай. В полицейский участок я так и не поехала, потому что чувствовала подвох», — написала Карицкая.
Как рассказали Mash близкие из окружения Евы, в отношении блогерши было возбуждено уголовное дело о клевете. После вызова на допрос в полицию, она оперативно покинула страну, вылетев в ОАЭ с сыном и подругой. Задержать её не успели.
После трагической смерти Паши Техника, Карицкая неоднократно обвиняла тайских врачей в некомпетентности и неверных действиях, приведших к ухудшению состояния рэпера. По её словам, смертельным стал укол адреналина, который врачи сделали, чтобы Паша мог дойти до скорой помощи. Однако это только ухудшило его состояние — рэпер потерял сознание и спустя несколько дней умер. В связи с её обвинениями против медицинского персонала в Таиланде против блогерши возбудили уголовное дело о клевете и вызвали на допрос. Несмотря на это, ареста не последовало.
Ранне сообщалось, что экс-жена Паши Техника Ева Карицкая пропала после возбуждения против неё уголовного дела в Таиланде. Её вызвали в отделение, и с тех пор она не выходила на связь до недавнего времени. Напомним, что Паша Техник умер в 40 лет после отключения от аппарата жизнеобеспечения.