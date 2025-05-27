Главу Новокаховского округа выгнали с позором после матерного видео на фоне памятника павшим в ВОВ
Сальдо уволил главу Новокаховского округа Гуру за брань на фоне мемориала ВОВ
Виталий Гура. Обложка © Telegram / Виталий Гура
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отправил в отставку главу Новокаховского городского округа Виталию Гуру после публикации компрометирующего видео. На записи, появившейся в Сети около месяца назад, чиновник позволяет себе смех и нецензурную лексику на фоне мемориала павшим в Великой Отечественной войне.
«Отрешил от должности главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру. Причина — недостойное и порочащее представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. Также приостановили членство Гуры в партии «Единая Россия», — написал глава региона.
Чиновник матерится на фоне памятника павшим в ВОВ в обращении к жителям. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Временно исполняющей обязанности главы округа назначена Елена Болотняя. Этот случай стал показательным примером ужесточения требований к публичному поведению чиновников, особенно в местах памяти о войне.
Ранее Life.ru рассказывал про ситуацию с увольнением чиновницы из Вологодской области. Речь идёт о главе Нюксенского района Юлии Шевцовой, дочь которой опубликовала в соцсетях ролик, где угрожала своим кавалерам влиянием матери и отправкой в зону спецоперации. Видео вызвало бурю негодования в обществе. Чиновница принесла извинения за поступок дочери и назвала её поведение ошибкой «по глупости». Однако уходить с должности отказалась, заявив, что использовать детей в качестве «политического оружия» — низко. Впрочем, у губернатора региона Георгия Филимонова на этот счёт было другое мнение — он отправил подчинённую в отставку. Та, однако, не расстраивается и утверждает, что продолжит работать на благо Родины и уже получает множество предложений.