Главу Новокаховского округа выгнали с позором после матерного видео на фоне памятника павшим в ВОВ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отправил в отставку главу Новокаховского городского округа Виталию Гуру после публикации компрометирующего видео. На записи, появившейся в Сети около месяца назад, чиновник позволяет себе смех и нецензурную лексику на фоне мемориала павшим в Великой Отечественной войне.

«Отрешил от должности главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру. Причина — недостойное и порочащее представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. Также приостановили членство Гуры в партии «Единая Россия», — написал глава региона.

Чиновник матерится на фоне памятника павшим в ВОВ в обращении к жителям. Видео © Telegram / Mash на Донбассе