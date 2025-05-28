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28 мая, 02:23

В Европе назвали канцлера ФРГ Мерца опасным сумасшедшим

Филиппо: Политика Мерца угрожает Европе и всему миру

Фридрих Мерц. Обложка © Х / _friedrichmerz

Фридрих Мерц. Обложка © Х / _friedrichmerz

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обрушился с критикой на канцлера Германии Фридриха Мерца. По его словам, требования политика о введении санкций против Словакии и Венгрии, отказавшихся от противостояния России, ставят под угрозу стабильность всей Европы.

«Новый канцлер Германии действительно сумасшедший и опасный! Он только что потребовал санкций против стран, которые не следуют его указаниям. Это просто недопустимо!» – написал Филиппо.

Французский политик подчеркнул, что подобные действия могут привести к милитаризации Германии и создать реальную угрозу для всего континента.

Мерц пригрозил пересмотреть финансирование Словакии из-за разногласий в политике
Мерц пригрозил пересмотреть финансирование Словакии из-за разногласий в политике

Напомним, ранее Мерц заявил о снятии ограничений по дальности военных поставок Украине Германией, Штатами, Францией и Британией, что открывает путь для атак ВСУ на территорию России. На следующий день он подтвердил, что это решение было принято несколько месяцев назад. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал заявления Мерца путаницей, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что это была попытка самопиара канцлера ФРГ, указав, что он не уполномочен говорить от имени других стран.

Юния Ларсон
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