В Европе назвали канцлера ФРГ Мерца опасным сумасшедшим
Филиппо: Политика Мерца угрожает Европе и всему миру
Фридрих Мерц. Обложка © Х / _friedrichmerz
Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обрушился с критикой на канцлера Германии Фридриха Мерца. По его словам, требования политика о введении санкций против Словакии и Венгрии, отказавшихся от противостояния России, ставят под угрозу стабильность всей Европы.
«Новый канцлер Германии действительно сумасшедший и опасный! Он только что потребовал санкций против стран, которые не следуют его указаниям. Это просто недопустимо!» – написал Филиппо.
Французский политик подчеркнул, что подобные действия могут привести к милитаризации Германии и создать реальную угрозу для всего континента.
Напомним, ранее Мерц заявил о снятии ограничений по дальности военных поставок Украине Германией, Штатами, Францией и Британией, что открывает путь для атак ВСУ на территорию России. На следующий день он подтвердил, что это решение было принято несколько месяцев назад. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал заявления Мерца путаницей, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что это была попытка самопиара канцлера ФРГ, указав, что он не уполномочен говорить от имени других стран.