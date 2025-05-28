Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обрушился с критикой на канцлера Германии Фридриха Мерца. По его словам, требования политика о введении санкций против Словакии и Венгрии, отказавшихся от противостояния России, ставят под угрозу стабильность всей Европы.

«Новый канцлер Германии действительно сумасшедший и опасный! Он только что потребовал санкций против стран, которые не следуют его указаниям. Это просто недопустимо!» – написал Филиппо.