Мэр Байкальска назвал причину кровавой бойни и объявил траур по убитым детям
Трёхдневный траур объявлен в Байкальске после гибели пяти подростков
В сгоревшем доме нашли тела пятерых подростков. Обложка © Telegram / Следком
Мэр Байкальска Иркутской области Василий Темгеневский подтвердил, что подростки употребляли спиртное во время празднования дня рождения, после чего один из парней напал на них с ножом. Градоначальник считает, что это обстоятельство и привело к ужасающей трагедии.
Видео © Телеграм / Василий Темгеневский
«Причиной данного происшествия стало празднование дня рождения одного из учащихся. Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление. Есть подозреваемый», — говорит Темгеневский в видеообращении в своём Телеграм-канале.
Также мэр попросил горожан не доверять слухам, а дождаться официальной информации и оказать помощь родителям погибших и раненых детей. В Байкальске после трагедии объявлен трёхдневный траур.
Бойня произошла в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске. Подросток зарезал четырёх своих приятелей и ранил ещё пятерых. По некоторым данным, своих друзей он убил, пока они спали. Юный убийца взорвал дом с телами зарезанных друзей при виде полиции, он погиб, раненые ребята успели выбежать. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. Выживших после нападения подростка детей срочно переводят в больницу в Иркутске