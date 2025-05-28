Мэр Байкальска назвал причину кровавой бойни и объявил траур по убитым детям

Мэр Байкальска Иркутской области Василий Темгеневский подтвердил, что подростки употребляли спиртное во время празднования дня рождения, после чего один из парней напал на них с ножом. Градоначальник считает, что это обстоятельство и привело к ужасающей трагедии.