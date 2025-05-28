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Регион
28 мая, 06:27

Мэр Байкальска назвал причину кровавой бойни и объявил траур по убитым детям

Трёхдневный траур объявлен в Байкальске после гибели пяти подростков

В сгоревшем доме нашли тела пятерых подростков. Обложка © Telegram / Следком

В сгоревшем доме нашли тела пятерых подростков. Обложка © Telegram / Следком

Мэр Байкальска Иркутской области Василий Темгеневский подтвердил, что подростки употребляли спиртное во время празднования дня рождения, после чего один из парней напал на них с ножом. Градоначальник считает, что это обстоятельство и привело к ужасающей трагедии.

Видео © Телеграм / Василий Темгеневский

«Причиной данного происшествия стало празднование дня рождения одного из учащихся. Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление. Есть подозреваемый», — говорит Темгеневский в видеообращении в своём Телеграм-канале.

Также мэр попросил горожан не доверять слухам, а дождаться официальной информации и оказать помощь родителям погибших и раненых детей. В Байкальске после трагедии объявлен трёхдневный траур.

Бойня произошла в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске. Подросток зарезал четырёх своих приятелей и ранил ещё пятерых. По некоторым данным, своих друзей он убил, пока они спали. Юный убийца взорвал дом с телами зарезанных друзей при виде полиции, он погиб, раненые ребята успели выбежать. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. Выживших после нападения подростка детей срочно переводят в больницу в Иркутске

Кровавый Ромео: Стала известна ужасающая причина убийства четырёх подростков в Байкальске
Кровавый Ромео: Стала известна ужасающая причина убийства четырёх подростков в Байкальске
Андрей Бражников
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