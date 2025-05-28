Захарова жёстко ответила Зеленскому на дерзкое заявление об ударах по России
Захарова: Зеленский подтвердил намерение о совместном с НАТО терроре против РФ
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Слова Владимира Зеленского об ударах по территории России вновь подтверждают его намерение вместе с НАТО проводить террористические действия. Об этом в эфире радио Sputnik заявила, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание главы киевского режима о намерении и дальше наносить удары по территории РФ, «зеркально отвечая на угрозы и вызовы», которые, по его словам, исходят от Москвы.
«НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности, и он это ещё раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры», — сказала Захарова.
По её мнению, НАТО не осознаёт, что не глава киевского режима является её инструментом, а наоборот. Захарова уверена, что именно Зеленский «инструментализирует альянсом ради своих интересов в террористической деятельности».
Напомним, что 26 мая Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США отказались от ограничений на дальность вооружений, поставляемых Украине. Вскоре военные блогеры сообщили, что Киев ещё месяц назад получил как минимум 30 немецких ракет Taurus, с помощью которых ВСУ могут наносить удары по Москве. В Кремле назвали это решение опасным для мирного урегулирования конфликта. Вчера Мерц прокомментировал своё вчерашнее заявление, уточнив, что отмена ограничений на поставки произошла несколько месяцев назад, а вчера лишь была официально озвучена.