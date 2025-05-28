Захарова жёстко ответила Зеленскому на дерзкое заявление об ударах по России

Слова Владимира Зеленского об ударах по территории России вновь подтверждают его намерение вместе с НАТО проводить террористические действия. Об этом в эфире радио Sputnik заявила, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание главы киевского режима о намерении и дальше наносить удары по территории РФ, «зеркально отвечая на угрозы и вызовы», которые, по его словам, исходят от Москвы.

«НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности, и он это ещё раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры», — сказала Захарова.