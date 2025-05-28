Таролог назвал две страны, в которых может состояться второй раунд переговоров России и Украины

Так как Турция частично относится к европейской части Евразийского континента, её я включил в список возможных претендентов на будущую встречу делегаций России и Украины. И расклад показал, что на сегодняшний день наиболее вероятными странами для встречи в июне являются Турция и Ватикан. Причём у обеих стран практически равные шансы на то, что именно в них пройдёт встреча делегаций.