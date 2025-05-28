Таролог назвал две страны, в которых может состояться второй раунд переговоров России и Украины
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Расклады Таро подтверждают мнение аналитиков — второй раунд переговоров России и Украины с наибольшей долей вероятности состоится в Европе, а как альтернатива может рассматриваться Ближний Восток. Об этом в беседе с Life.ru заявил таролог Борис Зак.
Так как Турция частично относится к европейской части Евразийского континента, её я включил в список возможных претендентов на будущую встречу делегаций России и Украины. И расклад показал, что на сегодняшний день наиболее вероятными странами для встречи в июне являются Турция и Ватикан. Причём у обеих стран практически равные шансы на то, что именно в них пройдёт встреча делегаций.
Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле — там, где и был сорван украинской стороной в 2022 году. Позже газета Wall Street Journal сообщила, что в середине июня состоится вторая встреча делегаций, которая будет организована в Ватикане. Однако в Кремле заявили, что пока никаких договорённостей о месте проведения переговоров не было, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неэлегантным возможный выбор Ватикана как площадки. Позже Reuters уточнило, что российская сторона считает подходящими для проведения второго раунда страны Персидского залива и Турцию.