Дуров анонсировал визит в Дубай и хорошие новости

Визит Павла Дурова в Объединённые Арабские Эмираты свидетельствует о том, что французские власти разрешили ему выезд, несмотря на продолжающееся расследование в его отношении. Ранее, в ходе следствия, Дуров уже посещал Дубай — с 15 марта по 7 апреля. Однако в некоторых других случаях Франция отказывала ему в выезде.

Напомним, что в августе 2024 года Павел Дуров был задержан в Париже и столкнулся с обвинениями по нескольким преступлениям, связанным с незаконной деятельностью в Telegram, одно из которых могло привести к десяти годам лишения свободы. Суд выпустил его под залог в размере пяти миллионов евро, но наложил запрет на выезд из страны. 15 марта ему всё же разрешили отправиться в Дубай. В мае бизнесмен заявил, что Франция использовала терроризм как предлог для политических запросов. В частности, утверждает Дуров, Париж просил его ограничить консерваторов в преддверии выборов в Румынии. К слову, консерваторы в итоге проиграли.