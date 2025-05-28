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28 мая, 11:27

Дуров анонсировал визит в Дубай и хорошие новости

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что скоро прибудет в Дубай. Бизнесмен анонсировал некие хорошие новости.

«Я буду в Дубае в первую неделю июня — впереди хорошие новости», — написал Дуров в своём блоге.

Визит Павла Дурова в Объединённые Арабские Эмираты свидетельствует о том, что французские власти разрешили ему выезд, несмотря на продолжающееся расследование в его отношении. Ранее, в ходе следствия, Дуров уже посещал Дубай — с 15 марта по 7 апреля. Однако в некоторых других случаях Франция отказывала ему в выезде.

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«Я русский!» Дуров процитировал Shaman и заявил, что «скорее умрёт, чем станет чьим-то активом»

Напомним, что в августе 2024 года Павел Дуров был задержан в Париже и столкнулся с обвинениями по нескольким преступлениям, связанным с незаконной деятельностью в Telegram, одно из которых могло привести к десяти годам лишения свободы. Суд выпустил его под залог в размере пяти миллионов евро, но наложил запрет на выезд из страны. 15 марта ему всё же разрешили отправиться в Дубай. В мае бизнесмен заявил, что Франция использовала терроризм как предлог для политических запросов. В частности, утверждает Дуров, Париж просил его ограничить консерваторов в преддверии выборов в Румынии. К слову, консерваторы в итоге проиграли.

Никита Никонов
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