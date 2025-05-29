«Очень больно»: Губернатор Меняйло показал последнее фото с убитым в Ставрополе героем СВО

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло выложил одно из последних фото с убитым в Ставрополе ветераном специальной военной операции (СВО), заммэра Зауром Гурциевым. Снимок губернатор опубликовал у себя в Telegram-канале, выразив соболезнования в связи с гибелью участника «Времени Героев».

«Очень больно, когда ребята уходят молодыми. Приношу глубокие соболезнования родным Героя. Молодой, сильный, упорный. И тут — такие тяжелые новости...», — написал Меняйло, напомнив, что в сентябре прошлого года Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя.