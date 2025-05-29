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Регион
29 мая, 07:57

«Очень больно»: Губернатор Меняйло показал последнее фото с убитым в Ставрополе героем СВО

Губернатор Меняйло выложил одно из последних фото убитого в Ставрополе Гурциева

Обложка © Телеграм / Сергей Меняйло

Обложка © Телеграм / Сергей Меняйло

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло выложил одно из последних фото с убитым в Ставрополе ветераном специальной военной операции (СВО), заммэра Зауром Гурциевым. Снимок губернатор опубликовал у себя в Telegram-канале, выразив соболезнования в связи с гибелью участника «Времени Героев».

«Очень больно, когда ребята уходят молодыми. Приношу глубокие соболезнования родным Героя. Молодой, сильный, упорный. И тут — такие тяжелые новости...», — написал Меняйло, напомнив, что в сентябре прошлого года Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя.

Фото было сделано во время их последней встречи – на Кавказском инвестфоруме. Тогда губернатор поздравлял земляка с профессиональными успехами на новом гражданском поприще.

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Ночью Life.ru писал, что при взрыве в Ставрополе погибли двое мужчин. Позже выяснилось, что один из погибших — ветеран СВО, участник «Времени Героев» и заммэра города Заур Гурциев. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что спецслужбы прорабатывают все версии, включая организацию теракта с участием украинских нацистов. Оказалось, что СВУ привёл в действие смертник — 29-летний Никита Пеньков. Момент убийства попал на камеры наблюдения.

Андрей Бражников
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