Бастрыкин потребовал доклада по факту подрыва героя СВО посреди улицы в Ставрополе
Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту гибели ветерана СВО Гурциева
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Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с убийством заммэра Ставрополя, ветерана специальной военной операции и участника президентской программы «Время героев» Заура Гурциева во дворе его дома Никитой Пеньковым. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
На данный момент следователями возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконных приобретении и хранении взрывных устройств. Следственный комитет проводит все необходимые проверки.
Напомним, что ночью стало известно о трагическом инциденте в Ставрополе, где в результате взрыва гранаты во дворе дома погибли два мужчины. Позже выяснилось, что одним из них был ветеран СВО Заур Гурциев. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что спецслужбы рассматривают все возможные версии, включая возможность теракта с участием украинских националистов. Установлено, что взрывное устройство активировал 29-летний Никита Пеньков, который проживал неподалеку. Мощность взрывчатки, найденной в сумке Пенькова, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По информации источника SHOT, мужчина, вероятно, осознавал, что именно он нёс с собой.