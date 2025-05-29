Бастрыкин потребовал доклада по факту подрыва героя СВО посреди улицы в Ставрополе

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с убийством заммэра Ставрополя, ветерана специальной военной операции и участника президентской программы «Время героев» Заура Гурциева во дворе его дома Никитой Пеньковым. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.