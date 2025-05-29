«Стёкла по всему дому, дети перепугались»: Москвичи рассказали об ударе дрона в их дом
Жильцы дома в Москве — об атаке дрона ВСУ: Стёкла разбросало по квартире
В ночь на проспекте Вернадского в Москве тишину разорвал мощный взрыв, когда украинский беспилотник врезался в межэтажные перекрытия жилого дома. Семья Ольги и Михаила, чья квартира приняла на себя основной удар, поделилась первыми впечатлениями от пережитого. Об этом сообщает SHOT.
Жильцы — об атаке БПЛА. Видео © Telegram / SHOT
Вся квартира, включая 14 окон, превратилась в груду осколков, усеявших пол. Люди посреди ночи проснулись от оглушительного взрыва, дети были в панике.
Оперативная реакция не заставила себя ждать: уже через пару часов на месте был председатель ТСЖ, а вскоре приступили к работе бригады, ликвидирующие последствия налёта БПЛА. Объём ущерба ещё предстоит оценить, но главное, что обошлось без человеческих жертв.
Сумму ущерба хозяева квартиры оценить пока не могут.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что украинский дрон врезался в жилой дом на юго-западе Москвы. Жителей едва не поранило осколками выбитых стёкол, но их спасли плотные шторы. На Проспекте Вернадского до сих пор устраняют последствия атаки. Известно, что ВСУ запускали свои беспилотники из Киевской и Черниговской областей.
Обложка © Telegram / SHOT