«Стёкла по всему дому, дети перепугались»: Москвичи рассказали об ударе дрона в их дом

В ночь на проспекте Вернадского в Москве тишину разорвал мощный взрыв, когда украинский беспилотник врезался в межэтажные перекрытия жилого дома. Семья Ольги и Михаила, чья квартира приняла на себя основной удар, поделилась первыми впечатлениями от пережитого. Об этом сообщает SHOT.

Жильцы — об атаке БПЛА. Видео © Telegram / SHOT

Вся квартира, включая 14 окон, превратилась в груду осколков, усеявших пол. Люди посреди ночи проснулись от оглушительного взрыва, дети были в панике.

Оперативная реакция не заставила себя ждать: уже через пару часов на месте был председатель ТСЖ, а вскоре приступили к работе бригады, ликвидирующие последствия налёта БПЛА. Объём ущерба ещё предстоит оценить, но главное, что обошлось без человеческих жертв.