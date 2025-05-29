Владимир Зеленский может отдать приказ о совершении террористического акта против советника президента РФ, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского. Захотеть убрать «‎страшного» политика глава киевского режима может просто потому, что он ему «очень не нравится», считает политолог Сергей Марков.

«Зеленскому очень не нравится Мединский как глава делегации, потому что он умный, политический, опытный. Зеленский попросил США помочь ему заменить Мединского на какого-нибудь российского бюрократа. Не удалось. Тогда Зеленский решил просто убрать Мединского, запугав его терактом против семьи», — написал эксперт.

Если глава делегации России не начнёт переживать из-за своего внесения в базу украинского сайта «‎Миротворец», то Зеленский просто отдаст приказ совершить против него теракт, полагает Марков. При этом главарь киевского режима уверен, что Европа простит ему даже такое преступление.