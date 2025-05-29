«Отдаст приказ»: Зеленского уличили в подготовке теракта против «страшного» Мединского
Политолог Марков: Зеленский отдаст приказ совершить теракт против Мединского
Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru
Владимир Зеленский может отдать приказ о совершении террористического акта против советника президента РФ, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского. Захотеть убрать «страшного» политика глава киевского режима может просто потому, что он ему «очень не нравится», считает политолог Сергей Марков.
«Зеленскому очень не нравится Мединский как глава делегации, потому что он умный, политический, опытный. Зеленский попросил США помочь ему заменить Мединского на какого-нибудь российского бюрократа. Не удалось. Тогда Зеленский решил просто убрать Мединского, запугав его терактом против семьи», — написал эксперт.
Если глава делегации России не начнёт переживать из-за своего внесения в базу украинского сайта «Миротворец», то Зеленский просто отдаст приказ совершить против него теракт, полагает Марков. При этом главарь киевского режима уверен, что Европа простит ему даже такое преступление.
«Потому что Европа помогает ему совершать преступления уже 6 лет», — заключил политолог.
Мединский и члены его семьи получают угрозы от украинцев после переговоров в Стамбуле. Руководитель делегации Киева, министр обороны Незалежной Рустем Умеров поведал, что официальный Киев якобы ничего не может сделать с этим. Слуцкий же ответил на это, что киевский режим, испытывая серьёзные неудачи на фронте, прибегает к террористическим методам. А депутат Картаполов объяснил Life.ru, чем главный переговорщик Кремля наводит ужас на Украину. Сегодня, 29 мая, стало известно о внесении Мединского в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». В его карточку были добавлены адрес, номера телефонов, а также данные о его жене, детях, отце и сестре.