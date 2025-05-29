Зеленский: Мир может начаться уже завтра
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Мир на территории Украины может «начаться уже завтра», заявил Владимир Зеленский во время официального визита в Берлин. Он предлагает начать с временного перемирия, после чего и наступит уже «прочный мир», сказал политик в интервью немецкому каналу RTL.
«Мы обязательно обретём справедливый мир. Но мир, который начинается с перемирия и затем постепенно приводит к прочному миру, этот мир может начаться уже завтра», – высказался глава киевского режима.
Зеленский не забыл снова выдвинуть требование. Он призывает усилить международное давление на Россию. Аргументирует политик это тем, что Москва якобы недостаточно заинтересована в урегулировании конфликта на Украине.
А вот о чём забыл Зеленский, так это о том, чтобы дать ответ России по поводу проведения второго раунда переговоров, где, как ожидается стороны обменяются проектами мирных меморандумов. Глава МИД России Сергей Лавров предложил украинской стороне провести ещё один раунд 2 июня в Стамбуле. Он также назвал Турцию оптимальной площадкой для встречи. В Кремле заявили об отсутствии реакции со стороны Киева на данное предложение. МИД Украины вместо ответа потребовал от России «немедленно передать» свой меморандум.