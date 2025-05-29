Мир на территории Украины может «начаться уже завтра», заявил Владимир Зеленский во время официального визита в Берлин. Он предлагает начать с временного перемирия, после чего и наступит уже «прочный мир», сказал политик в интервью немецкому каналу RTL.

«Мы обязательно обретём справедливый мир. Но мир, который начинается с перемирия и затем постепенно приводит к прочному миру, этот мир может начаться уже завтра», – высказался глава киевского режима.