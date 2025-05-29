МИД Украины потребовал от России «немедленно передать» меморандум
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МИД Украины потребовал от России передать меморандум с предложениями по завершению конфликта до второго раунад переговоров. С таким заявлением выступил спикер украинского ведомства Георгий Тихий.
«Они должны немедленно передать документ, и прекратить эти игры, которые показывают, что они, вероятно, хотят, чтобы следующая встреча была пустой», — написал он в соцсети X.
Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле — там, где и был сорван украинской стороной в 2022 году. Главным итогом стали договорённости о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», который был завершён 25 мая. В рамках второго раунда стороны должны представить друг другу своё видение потенциального мирного соглашения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова представить Киеву меморандум во время переговоров, которые предложено провести 2 июня в Стамбуле.