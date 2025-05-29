МИД Украины потребовал от России «немедленно передать» меморандум

МИД Украины потребовал от России передать меморандум с предложениями по завершению конфликта до второго раунад переговоров. С таким заявлением выступил спикер украинского ведомства Георгий Тихий.

«Они должны немедленно передать документ, и прекратить эти игры, которые показывают, что они, вероятно, хотят, чтобы следующая встреча была пустой», — написал он в соцсети X.