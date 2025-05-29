У Киева нет чёткой позиции по поводу второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Кроме того, Владимир Зеленский разыгрывает шоу, утверждая, что РФ скрывает свой меморандум с условиями мира. Однако у России есть чёткая позиция с документами, датами и печатями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Зеленский] как человек, который всю жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и на реакцию внешнего проявления, хочет и в данном случае собрать внимание, сконцентрировать [его] на себе. Нет чёткости в позиции. Вы задали мне все вопросы по российской позиции — даты, составы, форматы — все представлено», — заявила Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».