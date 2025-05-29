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Регион
29 мая, 17:54

«Аплодисменты и лайки»: Захарова раскрыла, чем на самом деле обеспокоен Зеленский

Захарова заявила, что в позиции Киева по переговорам с РФ нет чёткости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

У Киева нет чёткой позиции по поводу второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Кроме того, Владимир Зеленский разыгрывает шоу, утверждая, что РФ скрывает свой меморандум с условиями мира. Однако у России есть чёткая позиция с документами, датами и печатями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Зеленский] как человек, который всю жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и на реакцию внешнего проявления, хочет и в данном случае собрать внимание, сконцентрировать [его] на себе. Нет чёткости в позиции. Вы задали мне все вопросы по российской позиции — даты, составы, форматы — все представлено», — заявила Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

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Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров предложил украинской стороне провести ещё один раунд 2 июня в Стамбуле. Он также назвал Турцию оптимальной площадкой для встречи. В Кремле заявили об отсутствии реакции со стороны Киева на данное предложение. МИД Украины вместо ответа потребовал от России «немедленно передать» свой меморандум.

Полина Никифорова
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