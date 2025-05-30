«Террористическая сущность»: В МИД РФ прокомментировали угрозы Киева в адрес Мединского
Захарова: Угрозы Мединскому — это проявление терроризма со стороны Киева
Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru
Угрозы в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского свидетельствуют о террористическом характере киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Киев не ограничивается заявлениями о террористической деятельности, а активно реализует её на практике, организуя экстремистские акции. При этом украинская сторона больше не скрывает своих действий. Угрозы в адрес Мединского, по словам Захаровой, служат дополнительным подтверждением этой тенденции.
«Поэтому это просто ещё один дополнительный фактор, подтверждающий их террористическую сущность», – сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.
Ранее стало известно, что Мединский и члены его семьи начали получать угрозы от украинцев после переговоров в Стамбуле. Руководитель украинской делегации, министр обороны Незалежной Рустем Умеров поведал, что Киев якобы ничего не может сделать с этим. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий же ответил на это, что киевский режим, испытывая серьёзные неудачи на фронте, прибегает к террористическим методам. А депутат Андрей Картаполов объяснил Life.ru, чем главный переговорщик Кремля наводит ужас на Украину. Накануне стало известно о внесении Мединского в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». В его карточку были добавлены адрес, номера телефонов, а также данные о его жене, детях, отце и сестре.