«Террористическая сущность»: В МИД РФ прокомментировали угрозы Киева в адрес Мединского

Дипломат отметила, что Киев не ограничивается заявлениями о террористической деятельности, а активно реализует её на практике, организуя экстремистские акции. При этом украинская сторона больше не скрывает своих действий. Угрозы в адрес Мединского, по словам Захаровой, служат дополнительным подтверждением этой тенденции.