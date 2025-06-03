«Часть пропаганды»: Политолог раскрыл мотивы атак ВСУ по российским регионам

Украина будет продолжать террористические атаки в России из-за слабости на передовой, однако это не нарушит переговорный процесс Москвы и Киева. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов. По его словам, масштабный налёт БПЛА на военные аэродромы РФ — часть украинской пропаганды по изменению военной обстановки в рамках конфликта.

«Сам инструмент, применённый Украиной в воскресенье, был ожидаем. Последние две недели украинское руководство регулярно прокачивало тему, чтобы линия фронта отодвинулась до Камчатки — на всю Россию», — подчеркнул политолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Маркелов уточнил, что подобные решения об атаках принимаются Киевом из-за ограниченных ресурсов для ведения конфликта на линии боевого соприкосновения. По его словам, такой инструмент будет использоваться регулярно, так как удобен киевскому режиму. Политолог дополнил, что Украина является маленькой страной, из-за чего не может удерживать активные боевые действия.

Политолог пояснил, что в силах Незалежной только фоновые боевые действия малой интенсивности. Кроме того, Киев лишь способен собирать силы для вылазок на территорию РФ. По словам Маркелова, это является обычным поведением слабой стороны конфликта. Киев будет атаковать военные объекты в России, но не мирных граждан.

«Украинцы не ставили задачу подпустить поезда под откос [подрыв мостов в Брянской области], они хотели нарушить логистику, чтобы военные не перебрасывали технику [на фронт]», — уточнил специалист.