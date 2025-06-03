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Регион
3 июня, 10:30

Путину в режиме онлайн докладывали об атаке дронов из «‎фур смерти» на аэродромы в Сибири

Песков: Путину в режиме онлайн докладывали об атаках дронов ВСУ на аэродромы

Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © SHOT

Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © SHOT

Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получал информацию об атаке вылетающих из фур дронов ВСУ на военные аэродромы в Сибири. Об этом в комментарии по украинской операции «‎Паутина» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Вы знаете, что идёт следствие, который начал СК. И было также соответсвующее заявление Минобороны. Предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления МО», – сказал представитель Кремля.

Напомним, что ВСУ 1 июня совершили масштабную атаку российских военных аэродромов в пяти регионах РФ. БПЛА, которые были замечены в Иркутской и Мурманской областях, прятали в крыше фуры под фальшивым потолком. В связи с расследованием атаки дронов правоохранительные органы ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева – владельца грузовиков, использовавшихся для запуска беспилотников. Он ранее работал диджеем и оказывал поддержку украинским музыкантам. Из-за операции «Паутина» США выразили опасения о неминуемом ответе со стороны России. Сегодня поступили сообщения от военкоров о ракетном ударе российских войск по штабу СБУ в Сумах, где, предположительно, находилось командование ВСУ.

Медведев обратился ко всем, кто ждёт возмездия за удары украинских дронов из фур
Медведев обратился ко всем, кто ждёт возмездия за удары украинских дронов из фур
Андрей Бражников
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