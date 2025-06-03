Путину в режиме онлайн докладывали об атаке дронов из «фур смерти» на аэродромы в Сибири
Песков: Путину в режиме онлайн докладывали об атаках дронов ВСУ на аэродромы
Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © SHOT
Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получал информацию об атаке вылетающих из фур дронов ВСУ на военные аэродромы в Сибири. Об этом в комментарии по украинской операции «Паутина» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
«Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Вы знаете, что идёт следствие, который начал СК. И было также соответсвующее заявление Минобороны. Предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления МО», – сказал представитель Кремля.
Напомним, что ВСУ 1 июня совершили масштабную атаку российских военных аэродромов в пяти регионах РФ. БПЛА, которые были замечены в Иркутской и Мурманской областях, прятали в крыше фуры под фальшивым потолком. В связи с расследованием атаки дронов правоохранительные органы ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева – владельца грузовиков, использовавшихся для запуска беспилотников. Он ранее работал диджеем и оказывал поддержку украинским музыкантам. Из-за операции «Паутина» США выразили опасения о неминуемом ответе со стороны России. Сегодня поступили сообщения от военкоров о ракетном ударе российских войск по штабу СБУ в Сумах, где, предположительно, находилось командование ВСУ.