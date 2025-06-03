Путину в режиме онлайн докладывали об атаке дронов из «‎фур смерти» на аэродромы в Сибири

Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получал информацию об атаке вылетающих из фур дронов ВСУ на военные аэродромы в Сибири. Об этом в комментарии по украинской операции «‎Паутина» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Вы знаете, что идёт следствие, который начал СК. И было также соответсвующее заявление Минобороны. Предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления МО», – сказал представитель Кремля.