«Где баба – там разрушение»: 23-летний женоненавистник поплатился за пост в соцсетях
Житель Нижнего Новгорода получил штраф за разжигание ненависти к женщинам
Владислав, оштрафованный за разжигание ненависти к женщинам. Обложка © Telegram / «Осторожно, новости»
В Нижнем Новгороде оштрафовали местного жителя за разжигание ненависти к женщинам, на мужчину завели административное дело и обязали его выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Виновным оказался 23-летний Владислав С., администратор группы «Мужское просвещение», продвигающей мизогинию и патриархальные идеи. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Мужчина опубликовал картинку, на которой изображена пара, сидящая на столе. Изображение сопровождалось текстом, утверждающим, что женщинам не следует занимать руководящие должности. Публикация и привела к возбуждению административного дела. Позже Владислав удалил из сообщества все материалы, которые могли быть расценены аналогичным образом, и признал свою вину.
При этом он всё равно продолжил выражать критику в адрес современных женщин в своём Telegram-канале. В частности, в одной из его публикаций говорится: «Там где баба – там всегда разрушение».
Ранее Life.ru рассказал, что в семье попавшего в скандал многоженца Ивана Сухова родился 30-й ребёнок. Он прослыл на всю Россию после интервью, в котором заявил, что живёт с 12 женщинами и намерен произвести на свет ещё 20 детей. Многоженец говорит, что порой к нему приходят люди и «заказывают» себе или своим детям невесту, пока та ещё маленькая. С его слов, деньги на пропитание ему приносит собственный бизнес.