«Где баба – там разрушение»: 23-летний женоненавистник поплатился за пост в соцсетях

В Нижнем Новгороде оштрафовали местного жителя за разжигание ненависти к женщинам, на мужчину завели административное дело и обязали его выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Виновным оказался 23-летний Владислав С., администратор группы «Мужское просвещение», продвигающей мизогинию и патриархальные идеи. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина опубликовал картинку, на которой изображена пара, сидящая на столе. Изображение сопровождалось текстом, утверждающим, что женщинам не следует занимать руководящие должности. Публикация и привела к возбуждению административного дела. Позже Владислав удалил из сообщества все материалы, которые могли быть расценены аналогичным образом, и признал свою вину.