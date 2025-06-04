«Очищение души и тела»: Праздник Ярилы Мокрого 4 июня и традиции, которые с ним связаны

Праздник Ярилы Мокрого был очень важен для наших предков ещё до прихода христианства на славянские земли. Средневековая жизнь, несмотря на отсутствие механизмов измерения времени, была чётко структурирована. Какой сейчас день, месяц или год, предки понимали по положению Луны на ночном небе и по погодным приметам. Помимо традиционной отметки смены сезонов День Ярилы Мокрого был настоящим фестивалем славянской культуры: праздновать его собирались всем поселением. Расскажем о нём в материале.

В чём смысл праздника Ярилы Мокрого 4 июня

Ярило Мокрый — это праздник, который наши предки особенно ждали. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Праздник Ярилы Мокрого отмечал в славянском календаре конец весны и начало лета. Именно в этот день было принято проводить обряды, нацеленные на ритуальное очищение, а также приступать к типично летнему времяпрепровождению. Для молодых жителей славянских поселений Ярило Мокрый был днём, когда наступало совершеннолетие и можно было стать полноправным членом сообщества. Например, проводился постриг в воины.

Мы поговорили с магом Екатериной Ткачёвой о том, какие скрытые смыслы таятся в этом популярном славянском празднике. «Ярило Мокрый — это праздник, который отмечается в летний разгар, обычно в июне или июле, в день летнего солнцестояния или около него. Название «Ярило» происходит от имени славянского бога солнца и плодородия Ярилы — символа яркости, тепла и жизненной силы. «Мокрый» же указывает на важность воды в этом обряде: вода — источник жизни, очищения и обновления», — говорит практик.

Но не только. На самом деле вместе со сменой сезонов менялся и божественный покровитель, под сенью которого всё славянское племя проведёт своё лето. Ярило, бог весеннего солнышка, передавал бразды правления Трисветлому Даждьбогу. Поэтому он и считался Мокрым, — Даждьбог, по одним свидетельствам, был богом дождя, а по другим — нет, но всё равно отвечал за «раздачу» даров от природы. В данном случае Даждьбог «смачивал» Ярилу, чтобы засуха не уничтожила урожай.

Как ещё называли праздник Ярилы Мокрого

У Ярилы Мокрого было ещё несколько названий. До нас дошло два: Троян или Трибогов день. У древних славян был бог, которого на идолах изображали с тремя лицами, как Иисуса на трёхликих иконах. По поверьям, Троян, или Трибог, был своеобразной амальгамой трёх важнейших славянских богов — Сварога, Перуна и Велеса. Сварог был богом огня и кузнецов, сотворившим мир, Перун — бог-громовержец, а Велес — покровитель скота, урожая и плодородия. Они слились в одного большого славянского бога и дали отпор Чёрному змию, которого на Трёхмирье наслал Чернобог, бог смерти. По крайней мере, так можно предположить по тем сведениям о славянском пантеоне, которые нам сейчас доступны.

Какие традиции были у славян на Ярилу Мокрого 4 июня

Ярило Мокрый — время ритуалов с водой, огнём и с тем и другим одновременно. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Как рассказывает маг, главной традицией на Ярилу Мокрого было взаимодействие с водой. «Важной частью обряда было омовение в водоёмах — реках, озёрах или колодцах. Люди купались или обливались водой, чтобы очиститься от негатива и привлечь благодать богов», — говорит Ткачёва. В особенности это было важно в качестве ненасильственного жертвенного подношения Даждьбогу — наши предки умывались в честь него. Вечером в славянских деревнях устраивали массовые гулянья с песнями, плясками и обрядами.

«Особое место занимали ритуалы с огнём и водой: люди бросали в костры травы и цветы, а также окунались в водоёмы. Это символизировало очищение души и тела, обновление жизненной энергии», — продолжает эксперт. В ряде регионов, как правило близких к границе между славянами и финно-уграми, был в ходу обряд «прохождения через огонь», который должен был придать участникам здоровья на весь следующий год. И, кстати, обряды, связанные с травами, были очень важны на Ярилу Мокрого. «Существовали обряды с использованием трав: собирали целебные растения для защиты от болезней и привлечения удачи», — рассказывает Екатерина.

Что можно и нельзя делать на Ярилу Мокрого 4 июня

Ярило Мокрый разрешает многие виды развлечений, но сторонитесь финансовых дел. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Ярило Мокрый — это народный славянский праздник. Он не так регламентирован, как подобные ему, но всё равно некоторые вещи на Ярилу лучше было не делать. Рассказываем, какие именно: Лучше не проводить финансовых операций, особенно долговых.

Не стоит ссориться и конфликтовать.

Запрещено распространять о ком-то слухи или откровенную ложь.

Запрещён тяжёлый физический труд.

Как вы, наверное, уже догадались, сейчас речь пойдёт о тех делах, которые на Ярилу Мокрого 4 июня делать можно. На самом деле их гораздо больше, чем запретов. Просто посмотрите: Можно заняться гаданиями.

Можно собирать травы и делать из них целебные отвары.

Можно рассказывать легенды о славянских языческих богах.

Можно проводить магические обряды на здоровье, урожай, богатство и благополучие.

Можно кормить бездомных животных и птиц.

Можно сажать деревья.

Вы можете устроить вечеринку с друзьями или соседями. По словам Екатерины, Ярило был «важной социальной традицией: наши предки собирались целыми общинами, делились едой, пели песни».

Народные приметы на Ярилу Мокрого

Наши предки создали множество погодных и урожайных примет, связанных с этим праздником. Некоторые из них актуальны и по сей день. Просто попробуйте проверить, действительно ли они предсказывают погодные явления. Если в небе летит стая гусей, то июнь будет особенно мокрым, пройдут обильные дожди.

Огонь на Ярилу Мокрого отгоняет нечистую силу.

По Яриле Мокрому могли предсказывать даже то, что будет через полгода. Если дует южный ветер — зима будет мягкой и снежной.

В наши дни празднование Ярилы Мокрого вновь возвращается. «Это символ связи с природой, очищения и обновления. Праздник Ярило Мокрый учит нас ценить природу, благодарить за дары земли и помнить о своих корнях. Это время для внутреннего обновления, укрепления здоровья и духовного роста», — подытоживает маг Екатерина Ткачёва.