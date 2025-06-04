Член СПЧ Меркачёва: Укравшие блогера Щепихина в Москве считают себя выше закона
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Ева Меркачёва, входящая в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), высказалась о похищении блогера Арега Щепихина в центре Москвы. Комментируя инцидент, она отметила, что участники происшествия, которых называют «бородачами», «как будто демонстрируют, что стоят над законом». Свои размышления Меркачёва изложила в своем телеграм-канале.
Правозащитница считает, что блогер вёл себя некорректно и неадекватно, записывая ролики с оскорблениями. В то же время, по её мнению, люди, схватившие Щепихина на Ярославском вокзале, совершили преступление.
«Один как будто провоцировал, другие (и это для них ожидаемо) — спровоцировались. И все вместе они поставили в неудобное положение правоохранительные органы Москвы», — указала она в публикации.
Правозащитница подчеркнула недопустимость публичных оскорблений людей по национальному признаку. Член СПЧ добавила, что прибегать к самосуду также нельзя.
«Второе преступление явно более тяжкое чем первое. Но дело не в этом, а в том, что бородачи ведут себя так, будто показывают, что они выше Права, Законов и Конституции», — заключила Меркачёва.
Напомним, что несколько мужчин схватили и уволокли 39-летнего блогера Щепихина в Москве, запихав его в багажник автомобиля. Позже полиция узнала, что его забрали сотрудники Росгвардии, назвавшие произошедшее оперативным мероприятием. Сейчас бизнесмен находится на свободе. В МВД заявили о задержании шестерых участников этих событий.