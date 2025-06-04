Член СПЧ Меркачёва: Укравшие блогера Щепихина в Москве считают себя выше закона

Ева Меркачёва, входящая в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), высказалась о похищении блогера Арега Щепихина в центре Москвы. Комментируя инцидент, она отметила, что участники происшествия, которых называют «бородачами», «как будто демонстрируют, что стоят над законом». Свои размышления Меркачёва изложила в своем телеграм-канале.

Правозащитница считает, что блогер вёл себя некорректно и неадекватно, записывая ролики с оскорблениями. В то же время, по её мнению, люди, схватившие Щепихина на Ярославском вокзале, совершили преступление.

«Один как будто провоцировал, другие (и это для них ожидаемо) — спровоцировались. И все вместе они поставили в неудобное положение правоохранительные органы Москвы», — указала она в публикации.

Правозащитница подчеркнула недопустимость публичных оскорблений людей по национальному признаку. Член СПЧ добавила, что прибегать к самосуду также нельзя.