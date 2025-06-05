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5 июня, 09:14

В Домодедово опровергли информацию о переносе зарубежных рейсов в Пулково

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Hackert

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Hackert

Желание перенести часть рейсов из Москвы в Санкт-Петербург выразили две зарубежные авиакомпании. Решение связано с участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу.

Как пишет газета «Ведомости», о реализации плана задумались представители турецкой Turkish Airlines. Название второй авиакомпании не разглашается. Примечательно, что ранее президент Emirates Тим Кларк допускал корректировку программы полётов между Россией и другими странами из-за атак дронов.

Позднее представители аэропорта Домодедово опровергли информацию о переносе части рейсов в петербургский Пулково, назвав данную информацию слухами.

«Московский аэропорт Домодедово поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнёрство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности», — сообщили РИА «Новости« в авиагавани.

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За прошедшую ночь украинские боевики пытались устроить массированную атаку на ряд российских регионов. Беспилотники ВСУ сбивали в Херсонской, Запорожской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

Мария Любицкая
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