В Домодедово опровергли информацию о переносе зарубежных рейсов в Пулково

Желание перенести часть рейсов из Москвы в Санкт-Петербург выразили две зарубежные авиакомпании. Решение связано с участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу.

Как пишет газета «Ведомости», о реализации плана задумались представители турецкой Turkish Airlines. Название второй авиакомпании не разглашается. Примечательно, что ранее президент Emirates Тим Кларк допускал корректировку программы полётов между Россией и другими странами из-за атак дронов.

Позднее представители аэропорта Домодедово опровергли информацию о переносе части рейсов в петербургский Пулково, назвав данную информацию слухами.

«Московский аэропорт Домодедово поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнёрство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности», — сообщили РИА «Новости« в авиагавани.