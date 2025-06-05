В Домодедово опровергли информацию о переносе зарубежных рейсов в Пулково
Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Hackert
Желание перенести часть рейсов из Москвы в Санкт-Петербург выразили две зарубежные авиакомпании. Решение связано с участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу.
Как пишет газета «Ведомости», о реализации плана задумались представители турецкой Turkish Airlines. Название второй авиакомпании не разглашается. Примечательно, что ранее президент Emirates Тим Кларк допускал корректировку программы полётов между Россией и другими странами из-за атак дронов.
Позднее представители аэропорта Домодедово опровергли информацию о переносе части рейсов в петербургский Пулково, назвав данную информацию слухами.
«Московский аэропорт Домодедово поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнёрство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности», — сообщили РИА «Новости« в авиагавани.
За прошедшую ночь украинские боевики пытались устроить массированную атаку на ряд российских регионов. Беспилотники ВСУ сбивали в Херсонской, Запорожской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.