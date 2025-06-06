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Регион
6 июня, 20:55

В США считают, что Украина может атаковать дронами корабли РФ в Тихом океане

The Washington Post: Киев строит планы атак на российские корабли в Тихом океане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Киев рассматривает сценарий атак на российские корабли, находящиеся в Тихом океане. Об этом сообщило издание The Washington Post. Информацию предоставили источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, украинские спецслужбы разрабатывают новые диверсионные операции. Для этого планируется использовать дроны, замаскированные в грузовых контейнерах.

«СБУ рассматривает возможность отправки морских дронов, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на корабли России и её союзников в северной части Тихого океана», — говорится в публикации.

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Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение моста при прохождении пассажирского поезда Климов — Москва. В результате инцидента погибли семь человек, более ста получили ранения различной степени тяжести. Аналогичный случай был зафиксирован в Курской области, к счастью, там удалось избежать человеческих жертв. Также 1 июня военные аэродромы в пяти регионах России, включая Сибирь, подверглись атакам с использованием украинских беспилотных летательных аппаратов.

Российские войска в ночь на 6 июня нанесли ответный массированный удар высокоточным оружием большой дальности по Киеву. В качестве целей выбирались объекты и средства противовоздушной обороны, военные складские помещения и пункты временного размещения личного состава, в которых, по имеющейся информации, располагались иностранные наёмники. В Кремле подтвердили, что ночной удар был ответом на теракты, совершённые Киевом 1 июня.

Антон Голыбин
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