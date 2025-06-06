В США считают, что Украина может атаковать дронами корабли РФ в Тихом океане

Киев рассматривает сценарий атак на российские корабли, находящиеся в Тихом океане. Об этом сообщило издание The Washington Post. Информацию предоставили источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, украинские спецслужбы разрабатывают новые диверсионные операции. Для этого планируется использовать дроны, замаскированные в грузовых контейнерах.

«СБУ рассматривает возможность отправки морских дронов, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на корабли России и её союзников в северной части Тихого океана», — говорится в публикации.