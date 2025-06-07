5%: Общественник рассказал о реальном распределении власти внутри киевского режима
Активист Василец: Зеленский обладает лишь 5% власти, остальные 95% — у Ермака
Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ZUMA
Владимир Зеленский располагает только 5% власти на Украине, выполняя представительские функции, реальными полномочиями обладает глава его офиса Андрей Ермак. Такое мнение выразил общественный деятель Дмитрий Василец.
Дмитрий Василец о распределении власти на Украине. Видео © Радио Sputnik
«Если распределять функции, то в СМИ выходить, блоги записывать, рассказывать различные небылицы, читать с суфлёра, то что прислали из Лондона или Вашингтона — это [делает] Зеленский, ну пускай 5%. А 95% - это расставлять сетку коррупционеров, собирать дань с основных активов, отвечать за передачу в частную собственность земли, и недр, и всего остального — это больше Андрей Ермак. Поэтому объективно — это 95% Ермак, 5% — Зеленский», — рассказал активист в беседе с радио Sputnik.
Отметим, что Владимиру Зеленскому в последнее время доверяют не все дипломатические задачи, например, 3 июня в США отправился не он, а именно Андрей Ермак. Вероятно, они приняли во внимание прошлую поездку экс-юмориста в Вашингтон, окончившуюся скандалом в прямом эфире. Глава ОП Украины планировал обсудить с американцами вопросы мирного урегулирования и выпросить дополнительную поддержку для ВСУ. Эксперты считают, что он также мог попробовать предложить Вашингтону себя в качестве нового главы киевского режима.