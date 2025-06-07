5%: Общественник рассказал о реальном распределении власти внутри киевского режима

«Если распределять функции, то в СМИ выходить, блоги записывать, рассказывать различные небылицы, читать с суфлёра, то что прислали из Лондона или Вашингтона — это [делает] Зеленский, ну пускай 5%. А 95% - это расставлять сетку коррупционеров, собирать дань с основных активов, отвечать за передачу в частную собственность земли, и недр, и всего остального — это больше Андрей Ермак. Поэтому объективно — это 95% Ермак, 5% — Зеленский», — рассказал активист в беседе с радио Sputnik.