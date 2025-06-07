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Регион
7 июня, 15:37

«Зашёл слишком далеко»: Вэнс оценил вероятность примирения Маска и Трампа

Вице-президент США Вэнс выразил надежду на примирение Трампа и Маска

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском. В эфире подкаста This Past Weekend он признался, что сожалеет о публичной ссоре лидера страны с миллиардером и хотел бы «видеть Маска снова в наших рядах».

«Я всегда буду лоялен по отношению к президенту и надеюсь, что Илон со временем всё же вернется в наши ряды. Может, сейчас это уже невозможно, потому что он зашёл слишком далеко, но я всё же надеюсь на это», — заявил Вэнс.

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Напомним, между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошёл конфликт. В ходе перепалки бизнесмен заявил, что без его содействия Трамп не выиграл бы выборы. Кроме того, создатель электрокаров раскритиковал закон Белого дома, направленный на сокращение государственных расходов. В ответ на это хозяин Овального кабинета заявил, что Маск не должным образом исполнял обязанности на посту главы DOGE. После Маск обвинил Трампа в причастности к педофилии. В Кремле ситуацию назвали внутренним делом США.

Милена Скрипальщикова
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