«Зашёл слишком далеко»: Вэнс оценил вероятность примирения Маска и Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском. В эфире подкаста This Past Weekend он признался , что сожалеет о публичной ссоре лидера страны с миллиардером и хотел бы «видеть Маска снова в наших рядах».

«Я всегда буду лоялен по отношению к президенту и надеюсь, что Илон со временем всё же вернется в наши ряды. Может, сейчас это уже невозможно, потому что он зашёл слишком далеко, но я всё же надеюсь на это», — заявил Вэнс.