«Зашёл слишком далеко»: Вэнс оценил вероятность примирения Маска и Трампа
Вице-президент США Вэнс выразил надежду на примирение Трампа и Маска
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском. В эфире подкаста This Past Weekend он признался, что сожалеет о публичной ссоре лидера страны с миллиардером и хотел бы «видеть Маска снова в наших рядах».
«Я всегда буду лоялен по отношению к президенту и надеюсь, что Илон со временем всё же вернется в наши ряды. Может, сейчас это уже невозможно, потому что он зашёл слишком далеко, но я всё же надеюсь на это», — заявил Вэнс.
Напомним, между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошёл конфликт. В ходе перепалки бизнесмен заявил, что без его содействия Трамп не выиграл бы выборы. Кроме того, создатель электрокаров раскритиковал закон Белого дома, направленный на сокращение государственных расходов. В ответ на это хозяин Овального кабинета заявил, что Маск не должным образом исполнял обязанности на посту главы DOGE. После Маск обвинил Трампа в причастности к педофилии. В Кремле ситуацию назвали внутренним делом США.