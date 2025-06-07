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Регион
7 июня, 17:45

Трамп предостерёг Маска от одного действия после публичного конфликта

Трамп пригрозил Маску серьёзными последствиями в случае поддержки демократов

Дональд Трам и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Frederic Legrand - COMEO

Дональд Трам и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Frederic Legrand - COMEO

Президент США Дональд Трамп предупредил Илона Маска о негативных последствиях, если тот начнёт поддерживать демократов. Об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.

«Если он это сделает, ему придётся столкнуться с очень серьёзными последствиями», — сказал глава Белого дома.

Он также заявил об отсутствии планов по возобновлению отношений с предпринимателем, сославшись на большую занятость.

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Напомним, между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошёл конфликт. В ходе перепалки бизнесмен заявил, что без его содействия Трамп не выиграл бы выборы. Кроме того, создатель электрокаров раскритиковал закон Белого дома, направленный на сокращение государственных расходов. В ответ на это хозяин Овального кабинета заявил, что Маск не должным образом исполнял обязанности на посту главы DOGE. После Маск обвинил Трампа в причастности к педофилии. В Кремле ситуацию назвали внутренним делом США.

Наталья Демьянова
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