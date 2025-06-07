Трамп предостерёг Маска от одного действия после публичного конфликта

Президент США Дональд Трамп предупредил Илона Маска о негативных последствиях, если тот начнёт поддерживать демократов. Об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.

«Если он это сделает, ему придётся столкнуться с очень серьёзными последствиями», — сказал глава Белого дома.