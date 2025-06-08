4 КамАЗа тел и зарубежные СМИ: Что происходит на месте сорванного Киевом приёма погибших ВСУшников
Военкор RT доложил о ситуации возле рефрижераторов с телами погибших бойцов ВСУ
Киев затягивает обмен телами погибших. Обложка © Telegram / RT на русском
Военный корреспондент RT Александр Симонов рассказал о ситуации в районе сорванной Киевом передачи погибших украинских военных. По его словам, там находится колонна из четырёх грузовиков КамАЗ с 1212 телами.
Военкор добавил, что также ожидается прибытие санитарных поездов, так как всего для передачи подготовлено более шести тысяч тел. На месте событий находятся иностранные журналисты из различных стран мира, включая Испанию, Италию, Нидерланды, Германию, стран Латинской Америки и арабских государств.
Напомним, что Киев по неизвестным причинам нарушил стамбульские договорённости и перенёс запланированный обмен пленными и приём тел украинских военнослужащих. Рефрижераторы с останками бойцов ВСУ уже вторые сутки находятся в Брянской области. По мнению журналистов, власти Украины таким образом хотят скрыть реальные потери. При этом в МИД РФ не исключили влияния НАТО на решение Киева.