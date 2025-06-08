Военный корреспондент RT Александр Симонов рассказал о ситуации в районе сорванной Киевом передачи погибших украинских военных. По его словам, там находится колонна из четырёх грузовиков КамАЗ с 1212 телами.

Военкор добавил, что также ожидается прибытие санитарных поездов, так как всего для передачи подготовлено более шести тысяч тел. На месте событий находятся иностранные журналисты из различных стран мира, включая Испанию, Италию, Нидерланды, Германию, стран Латинской Америки и арабских государств.