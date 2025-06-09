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9 июня, 06:39

В Германии выдали, как Трамп хотел заставить Путина и Си Цзиньпина склониться перед ним

Spiegel: Трамп не смог навязать свои условия по Украине Путину и Си Цзиньпину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп не сможет диктовать условия лидерам РФ и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину, поскольку воспринимает мировую политику как череду крупных сделок по недвижимости. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Нет никаких признаков того, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин склонятся перед президентом США, чьи слова столь же надёжны, как время прибытия поездов в Германии», — иронично подметили авторы.

Главная проблема Трампа, по версии журнала, в том, что большинство его коллег на мировой арене — не бизнесмены, а идеологи, для которых успех не измеряется финансовой выгодой.

«Если и существует доктрина Трампа, то это «Дональд прежде всего», — заключи журналисты.

Примечательно, что сам Трамп ранее обвинял своего предшественника Джо Байдена в сближении Москвы и Пекина, несмотря на то, что новая администрация Белого дома неоднократно называла КНР главной угрозой национальной безопасности США.

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Ранее Дональд Трамп поговорил по телефону с Си Цзиньпином, а также принял приглашение китайского политика посетить КНР. Главам двух стран есть что обсудить, поскольку их переговоры по торговле зашли в тупик. У Путина с лидером США тоже есть много общих тем, которые они теперь периодически обсуждают. Сам факт беседы уже радует российское общество.

Владимир Озеров
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