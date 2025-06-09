В Германии выдали, как Трамп хотел заставить Путина и Си Цзиньпина склониться перед ним

Президент США Дональд Трамп не сможет диктовать условия лидерам РФ и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину, поскольку воспринимает мировую политику как череду крупных сделок по недвижимости. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Нет никаких признаков того, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин склонятся перед президентом США, чьи слова столь же надёжны, как время прибытия поездов в Германии», — иронично подметили авторы.

Главная проблема Трампа, по версии журнала, в том, что большинство его коллег на мировой арене — не бизнесмены, а идеологи, для которых успех не измеряется финансовой выгодой.

«Если и существует доктрина Трампа, то это «Дональд прежде всего», — заключи журналисты.